Geissens brutal zu Hause überfallen: Carmen gewürgt und mit Schnittwunde!

Saint-Tropez (Frankreich) - Carmen (60) und Robert Geiss (61) sind am Samstagabend in ihrer Villa brutal überfallen und ausgeraubt worden!

Alles in Kürze

Carmen und Robert Geiss wurden am Wochenende Opfer eines brutalen Überfalls. © Felix Hörhager/dpa

Das hat der TV-Star mitten in der Nacht in einem Video auf Instagram verraten. "Ja, liebe Leute. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden – und zwar vom Allerfeinsten, von vier bewaffneten Vollidioten."

Während Rettungswagen das Grundstück befahren, ringt der Zweifach-Papa um Fassung. "Wir mussten die Tresore aufmachen. Jetzt kommt noch Krankenwagen etc. Carmen hat das ein oder andere abbekommen."

Tatsächlich soll die 60-Jährige von den Räubern eine Schnittwunde am Hals zugefügt bekommen haben, teilte Robert mit.

"Jetzt kommt der Krankenwagen, weil Carmen ist gewürgt worden. Hat eine Schnittwunde am Hals. Mir haben sie in die Rippen getreten. Ich glaube, ich habe mir eine Rippe angebrochen. Ist zwar nicht weiter schlimm, aber was willst du gegen vier Leute mit Kanone machen?"