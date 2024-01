Robert Geiss badet in Millionen, doch ein Wunsch bleibt bislang (noch) unerfüllt!

Monaco - Robert Geiss (60) zelebriert seit 30 Jahren ein Leben ins Saus und Braus. Es gibt vermutlich wenig, was sich der Multimillionär nicht leisten kann. Ein Wunschtraum bleibt bis heute aber unerfüllt!

Einen Wunsch hat sich der Lebemann in 60 Jahren auf diesem Planeten allerdings (noch) nicht erfüllen können. "Ich träume schon lange von meinem eigenen Flugzeug", stellt der Familienvater bei " Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie " klar.

Mehrere Wohnsitze an den exklusivsten Flecken Europas verstehen sich fast schon von selbst. Zuletzt haben Robert und Carmen im Wüstenstaat Dubai ein Apartment gekauft, um einen festen Wohnsitz für die Wintermonate zu haben.

Robert und seine Frau Carmen (58) sind seit knapp 30 Jahren miteinander verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter: Davina (20) und Shania (19, r.). © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshot)

Der Grund dafür vermag den ein oder anderen überraschen. Offen und ehrlich gibt der Liebhaber PS-starker Autos und passionierte Hobbyangler nämlich zu: "Die Preise sind auch mir zurzeit zu hoch, da muss ich mich noch etwas gedulden."

Einfach nur daher gesagt sind diese Worte nicht. Der Modemacher betonte in der Vergangenheit des Öfteren, sich einen eigenen Jet kaufen zu wollen. Es wäre wohl das letzte fehlende Puzzleteil in seiner Protz-Sammlung an Fortbewegungsmitteln.

Etwas niedergeschlagen musste Robert vor wenigen Tagen also feststellen, dass auch zu seinem 60. Ehrentag "kein fliegendes Geburtstagsgeschenk" auf ihn wartet. Der fromme Wunsch überstieg offenbar auch das Budget von Göttergattin Carmen.

Vor einigen Jahren hatte die Kult-Blondine ihren Mann mal mit einem extravaganten Rolls-Royce-Ghost überrascht. Für die Nobelkarosse mit "Roberto Geissini"-Logo soll die 58-Jährige rund 300.000 Euro hingeblättert haben. Ein Schnapper im Vergleich zu einem eigenen Silbervogel!