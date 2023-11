Roberto Blanco will mit mehr als 1000 Frauen geschlafen haben: Mit 12 fing er an - sie war 36?

Ermatingen - Es gibt Schwerenöter, es gibt Playboys und dann gibt es noch Roberto Blanco. Der 86-Jährige will in seinem Leben mit mehr als 1000 Frauen geschlafen haben. Besonders krass: Bei seinem ersten Mal war er eigenen Aussagen zufolge gerade mal zwölf Jahre alt - seine damalige "Partnerin" soll hingegen dreimal so alt gewesen sein!