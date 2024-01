Rod Stewart: Rock-Legende begeistert mit MEGA-Trinkgeld

Rod Stewart (78) ließ sich nicht lumpen! © dpa/ZUMA Wire | Donald Kravitz

Der "Sailing"-Interpret verbrachte den Jahreswechsel gemeinsam mit seiner Frau Penny Lancaster (52) sowie seinen Söhnen Alastair (18) und Aiden (12) im 5-Sterne-Luxus-"Gleneagles Hotel" in Schottland.

Das weltberühmte Hotel liegt 70 Kilometer von der schottischen Hauptstadt Edinburgh entfernt und war schon Austragungsort großer Golf-Veranstaltungen und politischer Konferenzen (z. B. G8-Gipfel im Jahr 2005).

Trinkgeld, wie es nun Stewart springen ließ, ist für die Hotelangestellten allerdings dennoch alles andere als der Standard. Wie die britische "Sun" berichtete, gab er den Mitarbeitern nach seinem Aufenthalt schlappe 10.000 Pfund (rund 11.600 Euro)!

"Ich hatte das Glück, in einigen der besten Hotels der Welt zu übernachten, und der Service in Gleneagles ist unübertroffen", schwärmte die Rock-Legende in dieser Woche. "Die Mitarbeiter leisten in einer sehr hektischen Zeit des Jahres hervorragende Arbeit und haben jeden Cent verdient. Es ist schottische Gastfreundschaft vom Feinsten."