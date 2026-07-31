Das Warten hat ein Ende: Roland Kaiser lädt wieder zur "Kaisermania"

Dresden - Der Kaiser am Königsufer: Schlagersänger Roland Kaiser (74) wird ab Freitagabend in Dresden wieder zum Heimspiel erwartet - auch wenn er kein Sachse ist und Fans aus allen Teilen des Landes sowie aus dem Ausland anreisen. Denn mit Dresden ist der 74 Jahre alte Künstler besonders verbandelt.

Der deutsche Schlagersänger Roland Kaiser (74) steht während seines Konzerts im Rahmen der "Kaisermania" auf dem Areal der Filmnächte am Elbufer auf der Bühne. © Sebastian Kahnert/dpa

"Die Verbindung zwischen dem Herzblut für Musik und der Stadt Dresden empfinde ich als besonders stark", sagte Kaiser mit Blick auf seine neuerliche Konzertserie "Kaisermania". Vier Mal werden jeweils gut 12.000 Fans auf dem Gelände der Filmnächte am Elbufer die Show des in Westberlin geborenen Sängers und seiner Band sehen.

Am Freitag und am Samstag gibt es die ersten beide Konzerte, am 7. und 8. August folgen weitere Auftritte. Die Begeisterung und Unterstützung der Fans würden ihm unendlich viel bedeuten, hat Kaiser wiederholt betont. Darauf kann der Schlagerbarde auch in diesem Jahr bauen. Viele Fans können jede Textzeile mitsingen.

Die "Kaisermania" ist auch deswegen beliebt, weil die Bühne vor der Kulisse der Dresdner Altstadt steht. In lauen Sommernächten umgibt ein mediterranes Flair das Geschehen. Die Konzerte zeichnen sich durch eine starke Bühnenpräsenz, emotionsgeladene Momente und eine enge Bindung zum Publikum aus. Seit Beginn der Kaiser-Manie haben rund 670.000 Zuschauer mit Ticket die Konzerte verfolgt.

Hinzu kommen immer viele Fans, die in der Nähe des offiziellen Konzertgeländes mitfeiern - zum Beispiel auf den Elbwiesen. Zumindest können sie dort die Lieder des Meisters und die Stimmung der Fans vor der Bühne miterleben.

Bis 2024 bot auch die Carolabrücke vielen Schaulustigen einen Platz - quasi vom 1. Rang. Nach dem Einsturz und Abriss des maroden Bauwerks sind diese Gratis-Plätze aber Geschichte. Nur die Augustusbrücke bietet noch Sicht von der Seite.