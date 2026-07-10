Roland Kaiser 2.0: "Heute darf ich endlich das Geheimnis lüften"
Münster/Berlin - Kaisermania im Kinosaal: Ende März verriet Roland Kaiser (74), dass seine Lebensgeschichte für die große Leinwand verfilmt wird. Nun wurden erste Details bekannt: Unter anderem verriet der Schlagersänger, welcher Darsteller in "Roland" den Kaiser höchstpersönlich spielen wird.
"Heute darf ich endlich das Geheimnis lüften", freute sich der Sänger am späten Mittwochabend auf Instagram. "Max Mauff wird mich im Kinofilm ROLAND verkörpern und ich könnte mir keinen besseren für diese Rolle vorstellen!"
Kein Unbekannter, der filmisch in die Fußstapfen des "Santa Maria"-Interpreten treten darf. Maximilian Mauff (39) sollte jedem deutschen Filmfan ein Begriff sein, war er doch in unzähligen "Tatorts" zu sehen und spielte in (international) erfolgreiche Projekten wie "Sense8", "Bridge of Spies" und "Matrix Resurrections" mit.
Hierzulande ist er darüber hinaus für Produktionen wie "Die Welle" und "Stromberg" bekannt, für seine Darbietung in "Patong Girl" bekam er 2016 sogar den Grimme-Preis verliehen.
"Als wir uns kennenlernten, war für mich schnell klar, dass er genau der Richtige für dieses besondere Projekt ist", betonte Kaiser. "Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Reise und darauf, dass meine Geschichte bald auf die große Leinwand kommt."
Jeanne Goursaud (30, "Exterritorial", "Barbaren") wird indes seine große Liebe und dritte Ehefrau Silvia (60) spielen, wie Bild berichtete.
Roland Kaiser gibt auf Instagram erste Details zu "Roland" bekannt
Dreharbeiten fast abgeschlossen: "Das ist schon sehr aufwendig, was sie machen"
"Die beiden haben Silvia und mich zu Hause besucht, um ein Gefühl für uns zu bekommen. Wir verstanden uns auf Anhieb wunderbar", schwärmte Kaiser im Gespräch mit der Zeitung. "Silvia und Jeanne waren sogar zufällig ähnlich angezogen."
"Roland", so der Titel des Biopics, soll nicht nur die glitzernden Momente des Schlagersängerlebens zeigen. Die Arbeiten sind inzwischen fast abgeschlossen, an zwei Drehorten war der Kaiser sogar persönlich dabei.
"Das ist schon sehr aufwendig, was sie machen", so der 74-Jährige. "Auch in Berlin, wo ich aufwuchs, wurde gedreht. Mit alten Bussen, gesperrten Straßen und Bildern, die Erinnerungen bei mir wachriefen."
Die Regie hat Sherry Hormann (66, "Wüstenblume") übernommen, Moderatorin Sandra Maischberger (59) ist nicht nur Co-Produzentin, sondern hatte auch sonst großen Anteil an dem Film: "Sie hat das Projekt angestoßen. Sie fragte mich, warum es noch keinen Film über mein Leben gab. Danach kamen Produzent Christopher Doll, Autorin Silvia Lindner und Regisseurin Sherry Hormann dazu", erklärte Kaiser.
Bis "Roland" im Kino zu sehen ist, vergeht indes gar nicht mehr so viel Zeit: Schon am 11. Februar 2027 soll es so weit sein, wie der Schlagerstar in seinem Insta-Post verriet.
Titelfoto: Montage: dpa | Swen Pförtner, dpa | Jens Kalaene