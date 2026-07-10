Roland Kaiser 2.0: "Heute darf ich endlich das Geheimnis lüften"

Münster/Berlin - Kaisermania im Kinosaal: Ende März verriet Roland Kaiser (74), dass seine Lebensgeschichte für die große Leinwand verfilmt wird. Nun wurden erste Details bekannt: Unter anderem verriet der Schlagersänger, welcher Darsteller in "Roland" den Kaiser höchstpersönlich spielen wird.

Das Leben von Roland Kaiser (74) wird derzeit verfilmt. © dpa | Swen Pförtner

"Heute darf ich endlich das Geheimnis lüften", freute sich der Sänger am späten Mittwochabend auf Instagram. "Max Mauff wird mich im Kinofilm ROLAND verkörpern und ich könnte mir keinen besseren für diese Rolle vorstellen!"

Kein Unbekannter, der filmisch in die Fußstapfen des "Santa Maria"-Interpreten treten darf. Maximilian Mauff (39) sollte jedem deutschen Filmfan ein Begriff sein, war er doch in unzähligen "Tatorts" zu sehen und spielte in (international) erfolgreiche Projekten wie "Sense8", "Bridge of Spies" und "Matrix Resurrections" mit.

Hierzulande ist er darüber hinaus für Produktionen wie "Die Welle" und "Stromberg" bekannt, für seine Darbietung in "Patong Girl" bekam er 2016 sogar den Grimme-Preis verliehen.

"Als wir uns kennenlernten, war für mich schnell klar, dass er genau der Richtige für dieses besondere Projekt ist", betonte Kaiser. "Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Reise und darauf, dass meine Geschichte bald auf die große Leinwand kommt."

Jeanne Goursaud (30, "Exterritorial", "Barbaren") wird indes seine große Liebe und dritte Ehefrau Silvia (60) spielen, wie Bild berichtete.