Fanaktion für die große Leinwand: Der Kaiser will Eure schönsten Fotos
Dresden - Die vier "Kaisermania"-Konzerte (31. Juli, 1./7./8. August) bei den Filmnächten am Elbufer starten am Freitag, sind längst ausverkauft. Wer ein Ticket ergattert hat, konnte einen Glücksmoment erleben. Um genau solche geht es Schlager-Ikone Roland Kaiser (74, "Santa Maria") in seiner gerade gestarteten Fanaktion.
"Es gibt Augenblicke, die bleiben - weil ein Lied, ein Konzert oder eine ganz besondere Begegnung sie unvergesslich gemacht haben. Zeigt uns den Moment, der für euch unvergesslich ist", bittet Kaiser.
Heißt ganz praktisch: Bis 9. August sollen Fans unter rolandkaisermoment.semmel.de ein Glücksmoment-Foto hochladen. "Unter allen Einsendungen wählen wir die lustigsten, emotionalsten und schönsten Bilder aus."
Und die werden dann 2027 bei der Kaisermania am Elbufer auf der großen Videowall gezeigt und sind im Aftermovie zu sehen. Außerdem werden unter allen Einsendern 10x 2 Tickets für die Roland Kaiser Arena Tour 2027 verlost.
Titelfoto: Fotomontage: xcitepress//Sebastian Kahnert/dpa