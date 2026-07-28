Fanaktion für die große Leinwand: Der Kaiser will Eure schönsten Fotos

Dresden - Die vier "Kaisermania"-Konzerte (31. Juli, 1./7./8. August) bei den Filmnächten am Elbufer starten am Freitag, sind längst ausverkauft. Wer ein Ticket ergattert hat, konnte einen Glücksmoment erleben. Um genau solche geht es Schlager-Ikone Roland Kaiser (74, "Santa Maria") in seiner gerade gestarteten Fanaktion.

Am Freitag gibt Kultsänger Roland Kaiser (74) sein erstes, diesjähriges Kaisermania-Konzert am Elbufer. © Sebastian Kahnert/dpa

"Es gibt Augenblicke, die bleiben - weil ein Lied, ein Konzert oder eine ganz besondere Begegnung sie unvergesslich gemacht haben. Zeigt uns den Moment, der für euch unvergesslich ist", bittet Kaiser.

Heißt ganz praktisch: Bis 9. August sollen Fans unter rolandkaisermoment.semmel.de ein Glücksmoment-Foto hochladen. "Unter allen Einsendungen wählen wir die lustigsten, emotionalsten und schönsten Bilder aus."