Fanaktion für die große Leinwand: Der Kaiser will Eure schönsten Fotos

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Schlager-Ikone Roland Kaiser (74, "Santa Maria") ruft vor den Konzerten in Dresden dazu auf, dass Fans ihm Fotos schicken sollen.

Von Katrin Koch

Dresden - Die vier "Kaisermania"-Konzerte (31. Juli, 1./7./8. August) bei den Filmnächten am Elbufer starten am Freitag, sind längst ausverkauft. Wer ein Ticket ergattert hat, konnte einen Glücksmoment erleben. Um genau solche geht es Schlager-Ikone Roland Kaiser (74, "Santa Maria") in seiner gerade gestarteten Fanaktion.

Am Freitag gibt Kultsänger Roland Kaiser (74) sein erstes, diesjähriges Kaisermania-Konzert am Elbufer.
Am Freitag gibt Kultsänger Roland Kaiser (74) sein erstes, diesjähriges Kaisermania-Konzert am Elbufer.  © Sebastian Kahnert/dpa

"Es gibt Augenblicke, die bleiben - weil ein Lied, ein Konzert oder eine ganz besondere Begegnung sie unvergesslich gemacht haben. Zeigt uns den Moment, der für euch unvergesslich ist", bittet Kaiser.

Heißt ganz praktisch: Bis 9. August sollen Fans unter rolandkaisermoment.semmel.de ein Glücksmoment-Foto hochladen. "Unter allen Einsendungen wählen wir die lustigsten, emotionalsten und schönsten Bilder aus."

Auf der großen Videowand sollen die Glücksmomente-Fotos bei der Kaisermania 2027 zu sehen sein.
Auf der großen Videowand sollen die Glücksmomente-Fotos bei der Kaisermania 2027 zu sehen sein.  © xcitepress

Und die werden dann 2027 bei der Kaisermania am Elbufer auf der großen Videowall gezeigt und sind im Aftermovie zu sehen. Außerdem werden unter allen Einsendern 10x 2 Tickets für die Roland Kaiser Arena Tour 2027 verlost.

Titelfoto: Fotomontage: xcitepress//Sebastian Kahnert/dpa

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