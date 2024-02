Roland Kaiser feiert Jubiläum im TV: Vor 50 Jahren erschien seine erste Single

1974 war es, dass der damals 22-Jährige seine erste Single "Was ist wohl aus ihr geworden?" veröffentlichte. Giovanni Zarrella war da noch gar nicht geboren, erst vier Jahre später kam er zur Welt. Ein Leben ohne Roland Kaiser kennt er nicht.

Ein Quotenbringer ist er nicht nur die - in der Regel ausverkauften - Tourneen betreffend, sondern ebenso im Fernsehen. Dieses Mal gibt das 50-jährige Bühnenjubiläum Kaisers den Anlass.

Roland Kaiser , wieder mal. Kein anderer Schlagerstar ist so oft im Fernsehen wie der 71-Jährige.

Das Format führt wie gewohnt den Namen des Showmasters im Titel, doch ist es ein anderer, auf den sich in diesem Fall die Aufmerksamkeit richtet. Nämlich: "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser."

Roland Kaiser (l.) im Sofa-Gespräch mit Thomas Anders (60) und Mary Roos (75). © ZDF/Sascha Baumann

Für einen gebührenden Einstand in dieses tolle Jahr, sein Jubiläumsjahr, freue er sich sehr, "Euch am Samstag im ZDF begrüßen zu dürfen", schreibt Kaiser seinen Fans auf Facebook. Zahlreiche "besondere Kolleginnen und Kollegen" kündigt er für die Sendung an, ohne ins Detail zu gehen.

Wir wissen, wer gemeint ist. Mit Roland Kaiser auf die Bühne gehen Maite Kelly (44), Thomas Anders (60), Mary Roos (75), Bülent Ceylan (48), Beatrice Egli (35), Kerstin Ott (42), Nino de Angelo (60), Oli. P (45), Melissa Naschenweng (33), Semino Rossi (61), Kim Fisher (54), Gregor Meyle (45) und Albert Hammond (79).

In Duetten singen sie sich durch Kaisers Hits, wobei es zu ungewöhnlichen Coverversionen kommt, wenn etwa der Comedian Bülent Ceylan Kaisers Superhit "Santa Maria" als Rocksong vorführt.

Spannung verspricht auch Kaisers Doppel mit Kim Fisher und dem Song "Summer Wine", der einst von Lee Hazlewood (†2007) und Nancy Sinatra (83) gesungen wurde.

Doch wird nicht nur gesungen an diesem Abend, auch tauscht man auf dem Sofa sitzend Erinnerungen aus. Dabei gibt sich auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (55, SPD) die Ehre, Fan des Sängers und seiner Lieder seit langer Zeit.