Roland Kaiser predigt Disziplin: Nur beim Essen kann er "ab und zu" nicht Nein sagen

Schlagersänger Roland Kaiser hält sich für diszipliniert.

Münster - Schlagersänger Roland Kaiser (73) hält sich für diszipliniert.

"Ohne Disziplin geht es nicht", sagte der 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur zu seinem enormen Arbeitspensum. "Man muss auf den Punkt fit sein. Dafür muss man entsprechend leben."

Er sei jemand, der das versuche. "Die Menschen sollen merken: Da hat sich jemand vorbereitet und da ist jemand, der sich nicht hängen lässt", sagte Kaiser.

Konkret bedeute das bei ihm ungefähr eine Stunde Sport pro Tag. Zudem versuche er, gesund zu essen – auch wenn er an dieser Stelle kleine Schwächen einräumte.

"Ich esse sicherlich ab und zu Dinge, von denen mir ein Koch oder ein Fitnesstrainer abraten würden", gab Kaiser zu. "Aber da gilt auch: Die Dosis macht das Gift." Unter dem Strich könne man sagen, dass er eher vernünftig lebe als unvernünftig.

"Ein Leben für die Musik": Roland Kaiser ab Dienstag im Kino zu sehen

"50 Jahre Roland Kaiser: Ein Leben für die Musik" startet am 21. Oktober im Kino.
Roland Kaiser zählt zu den Großen der deutschen Schlagerwelt und gilt als Mann mit enormem Pensum. 1974 brachte er seine erste Single "Was ist wohl aus ihr geworden" heraus.

Im Laufe der Jahre folgten Evergreens wie "Joana", "Santa Maria" oder "Sieben Fässer Wein". Selbst nach einer Lungentransplantation 2010 gelang ihm wenige Monate später ein erfolgreiches Comeback.

Von Dienstag an (21. Oktober) ist der Schlagerstar nun auch im Kino zu sehen. Für den Film "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" ließ er sich im vergangenen Jahr bei seiner Tournee von Kameras begleiten. Neben viel Musik bekommen Fans zahlreiche Backstage-Szenen zu sehen.

Schon lange lebt Kaiser - einst als Ronald Keiler in Berlin geboren - in Münster.

