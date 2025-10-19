Roland Kaiser predigt Disziplin: Nur beim Essen kann er "ab und zu" nicht Nein sagen

Tägliche eine Stunde Sport: Schlagerstar Roland Kaiser (73) achtet sehr auf seine Gesundheit. © Guido Kirchner/dpa

"Ohne Disziplin geht es nicht", sagte der 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur zu seinem enormen Arbeitspensum. "Man muss auf den Punkt fit sein. Dafür muss man entsprechend leben."

Er sei jemand, der das versuche. "Die Menschen sollen merken: Da hat sich jemand vorbereitet und da ist jemand, der sich nicht hängen lässt", sagte Kaiser.

Konkret bedeute das bei ihm ungefähr eine Stunde Sport pro Tag. Zudem versuche er, gesund zu essen – auch wenn er an dieser Stelle kleine Schwächen einräumte.

"Ich esse sicherlich ab und zu Dinge, von denen mir ein Koch oder ein Fitnesstrainer abraten würden", gab Kaiser zu. "Aber da gilt auch: Die Dosis macht das Gift." Unter dem Strich könne man sagen, dass er eher vernünftig lebe als unvernünftig.