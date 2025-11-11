Ansturm auf Kaisermania: So schnell waren alle Tickets weg

Dresden - Das ging (wie erwartet) superschnell! Nach nur vier Minuten waren alle Tickets für die Kaisermania 2026 in Dresden ausverkauft.

Roland Kaiser (73) hat es wieder geschafft: Innerhalb kürzester Zeit waren alle Tickets für seine Kaisermania 2026 weg. © Matthias Rietschel/dpa

Es kam auf jede Sekunde an. Wer sich seinen Lieblingstermin sichern wollte, musste am besten schon kurz vor 15 Uhr den digitalen Warteraum bei Eventim betreten.

Pünktlich ging der Vorverkauf schließlich los. Interessierte erfuhren erst auf der Buchungsseite von den Preisen für die kommenden Konzerte.

Stolze 119,90 Euro rief Veranstalter "Semmel Concerts" pro Karte auf. Zur Auswahl standen zwei Kategorien, die sich lediglich im Zugang (Augustusbrücke oder Carolabrücke) unterschieden.

Für VIP-Pakete (früherer Einlass und Schlüsselband) wurden 179,90 Euro fällig.

Fans mussten damit wieder einen Preisaufschlag von zehn Euro verkraften. Zur Kaisermania 2025 kosteten Tickets noch 109,90 Euro, wobei für den TV-Termin auch damals bereits 119,90 Euro verlangt wurden. In kommenden Jahr fällt die Fernsehübertragung wegen anhaltender Tonprobleme weg.