29.07.2024 16:00 43.581 Roland Kaiser mit "sensationeller Auftakt-Show" in Dresden: Doch darüber ärgern sich seine Fans!

In Dresden ist wieder Kaisermania-Zeit! Am Freitagabend freute sich Roland Kaiser über eine "sensationelle Auftakt-Show". Das sahen leider nicht alle Fans so.

Von Kim Marie Moser

Dresden - In Dresden ist wieder Kaisermania-Zeit! Am gestrigen Freitagabend eröffnete Roland Kaiser (72) sein jährliches Konzertspektakel an den Elbwiesen und freute sich schließlich über eine "sensationelle Auftakt-Show". Doch leider waren nicht alle seine Fans zufrieden. Am gestrigen Freitag stand Roland Kaiser (72) zu seinem 50. Kaisermania-Konzert (seit 2003) auf der Bühne! © Nico Schimmelpfennig "Es ist wunderschön wieder bei Euch zu sein", schrieb der 72-Jährige am Freitagabend nach seinem bereits 50. Kaisermania-Konzert (seit 2003) voller Begeisterung auf Instagram und teilte dazu einige Aufnahmen der riesigen Roli-Party. Was diese zeigen: eine ausgelassene Stimmung, begeisterte Fans und einen zufriedenen Roland. "Bis morgen", freute er sich in seinem Beitrag abschließend, verabschiedete die Zuschauer schließlich in die Nacht. Roland Kaiser Der Kaiser ist zurück! Dresden feiert seinen Roli Doch auch wenn der Schlager-Star selbst durch und durch zufrieden mit seiner Performance war, schienen das einige seiner Fans anders zu sehen. Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich unter seinem Beitrag zahlreiche Kommentare, die einen eher enttäuschten Ton einschlugen. "Danke Roland, es war ein tolles Konzert. Aber ...", schrieb ein Nutzer zum Beispiel. Ein anderer: "War großartig anzuhören, nur leider ist es keine Kaisermania ohne ..." Kaisermania-Auftakt in Dresden: So schön war's! Auf Instagram bedankte sich Roland Kaiser für eine "sensationelle Auftakt-Show" Fans sind enttäuscht: "Tolle Show, aber ..." Auch am Freitag war die Stimmung – wie immer, wenn der Kaiser die Bühne betritt – ausgelassen! © Eric Münch Doch worüber beschwerten sich die Follower des Musikers am Freitagabend? Ganz einfach. Nach einer grandiosen Setlist, die Lieder wie "Santa Maria", "Joana" und "Warum hast du nicht Nein gesagt" beinhaltete, vermissten sie "DIE ultimative Dresden-Hymne" schlechthin: "Affäre". Wieso sich Roland Kaiser in diesem Jahr dagegen entschieden hat, den Song zu performen, bleibt unklar. Aber wer weiß, vielleicht hat er sich das Feedback seiner Fans ja zu Herzen genommen. Roland Kaiser Wer ist der Echte? Roland Kaiser gibt's jetzt doppelt Nach dem gestrigen Freitag folgen schließlich noch drei weitere Shows, bei denen auf den Hit gehofft werden darf. Auf diesen Song warteten Roland-Kaiser-Fans am Freitag vergeblich Auch dieses Jahr kein Feuerwerk zur Kaisermania am Elbufer - oder? Übrigens: Bereits wie 2023 gab es auch in diesem Jahr kein Feuerwerk zur Kaisermania. Einen Grund hat das nicht. Wie Cathrin Weidner vom Veranstalter Semmel Concerts gegenüber TAG24 verriet, sei das lediglich "kein Teil der Produktion". Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Kaiser-Fans dürfen laut Weidner gespannt auf die nächste Woche sein. Am 3. August findet nämlich die traditionelle TV-Liveübertragung statt. Vielleicht wird der Himmel ja dafür in den buntesten Farben erleuchten.

Titelfoto: Bildmontage: Nico Schimmelpfennig, Eric Münch