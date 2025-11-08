Roland Kaiser ehrlich: Diese Erfahrung hat ihn "gelassener gemacht"

Berlin - Schlagerstar Roland Kaiser (73) geht nach seiner Lungentransplantation vor einigen Jahren anders mit dem Leben um.

Vor wenigen Wochen ist der Film "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" erschienen. © Guido Kirchner/dpa

In einem Interview mit der "Berliner Morgenpost" wurde er gefragt, ob so eine Erfahrung einen fürs Leben präge. "Ein Mensch, bei dem danach keine Veränderungen geschehen, der kann nicht reflektieren", sagte Kaiser.

"Man geht bewusster mit seinem Leben um und fragt sich: Was tut mir gut und was nicht? Mich hat diese Erfahrung auch gelassener gemacht", antwortete er.

Auf die Nachfrage, wie sich das zeige, sagte Kaiser: "Die Dosis macht das Gift. Man versucht, gesünder zu leben und vermeidet Extreme. Ich mache deutlich mehr Sport als früher, um mich fit zu halten."

Kaiser war vor vielen Jahren an der chronischen Lungenkrankheit COPD erkrankt und hatte 2010 eine Lungentransplantation erhalten. Gerade ist ein neuer Film mit dem Musiker ("Santa Maria") erschienen, er heißt "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik".