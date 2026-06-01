"Rolling Stones"-Legende Keith Richards (82) ist Urgroßvater

Weston (Connecticut/USA) - Mit stolzen 82 Jahren hat Keith Richards, Gitarrist der "Rolling Stones", noch einmal einen ganz besonderen Meilenstein erreicht. Die Musiklegende ist erstmals Urgroßvater geworden!

Keith Richards (82) und seine Frau Patti Hansen (70) können ihr Glück kaum fassen. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie The Mirror berichtete, gab es Ende Mai für die Familie gleich zwei Gründe zum Feiern: Die Geburt des Babys fiel auf den runden Geburtstag seiner Enkeltochter Ella Richards (30). "Der bisher schönste Geburtstag mit unserer kleinen Luna", schrieb das Model unter einen ihrer neuesten Instagram-Beiträge.

Im Zuge des Postings machten Ella und ihr langjähriger Partner Sascha von Bismarck (31) die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes öffentlich. Kurz nachdem Keith von der Schwangerschaft seiner Enkelin erfuhren hatte, habe er einige liebevolle Worte an die frischgebackenen Eltern gerichtet.

"Ich sende euch Liebe und freue mich darauf, mein erstes Urenkelkind willkommen zu heißen", zitierte das Nachrichtenportal den 82-Jährigen. Auch auf Instagram häuften sich die Glückwünsche rund um Keiths Familienzuwachs.

"Himmlisch! Alles Liebe zum Geburtstag und die allerherzlichsten Glückwünsche, meine Liebe", kommentierte das Model und britisches It-Girl Kitty Spencer (35).