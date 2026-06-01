Knall nach "Let's Dance"-Finale: Was Joel Mattli jetzt erst verrät

Köln - Joel Mattli hat die jüngste " Let's Dance "-Staffel auf dem dritten Platz beendet. Kurz nach dem Finale schockt der Schweizer seine Fans jedoch mit einer traurigen Botschaft.

Joel Mattli (32, M.) belegte in der jüngsten "Let's Dance"-Staffel den dritten Platz. © Thomas Banneyer/dpa

"Ich hab lange überlegt, wie ich diese Worte schreiben soll, weil mir diese Entscheidung wirklich alles andere als leichtfällt", beginnt der 32 Jahre alte Schweizer ein emotionales Statement auf seinem offiziellen Instagram-Kanal.

Anschließend lässt er die Katze aus dem Sack und offenbart, dass er in diesem Jahr nicht bei "Ninja Warrior Germany" dabei sein wird. Zuvor hatte sich Mattli, der zu den Top-Stars der Show gehört, neun Staffeln nacheinander in den Parcours gestürzt.

Über die genauen Hintergründe wollte der sympathische Eidgenosse seine Fans natürlich nicht im Unklaren lassen. So hätten die Vorbereitungen auf die Fußball-WM die Planungen für mehrere RTL-Produktionen beeinflusst, wie er sagt.

Unter anderem seien deshalb etwa auch die Dreharbeiten für "Ninja Warrior Germany" in diesem Frühjahr vorgezogen worden. Genau das wurde Mattli zum Verhängnis, denn zum selben Zeitpunkt habe er bereits für "Let's Dance" vor der Kamera gestanden.