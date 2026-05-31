Marie Nasemann spricht brisantes Thema an: "Gerade wir Frauen haben Angst"

Berlin - Marie Nasemann (37) hat schwere Vorwürfe gegen die deutsche Filmbranche erhoben. Es geht um Machtgefälle und Grenzüberschreitungen.

Schauspielerin und Model Marie Nasemann (37) will gesellschaftliche Missstände nicht einfach so stehen lassen. © Soeren Stache/dpa

"Gerade wir Frauen haben Angst, dass wir keine Rollen mehr kriegen, dass wir auf irgendwelchen schwarzen Listen stehen", sagte die 37-Jährige am Rande des Deutschen Filmpreises im Gespräch mit RTL über die Situation von Schauspielerinnen.



Umso wichtiger sei es, sich zu solidarisieren und trotzdem laut zu sein und den Mund aufzumachen, wenn es darauf ankommt, fuhr Nasemann fort.

Auf die Frage, ob solche Listen tatsächlich existierten, antwortete sie: "Ich glaube schon." Aus ihrer Sicht werde andersherum aber auch unter Kolleginnen offen darüber gesprochen, "mit wem die Zusammenarbeit Horror war".

Mit Blick auf einen offenen Brief, den sie neben anderen Schauspielerinnen unterzeichnet hat, machte Nasemann deutlich, wie groß das Problem ihrer Ansicht nach ist. In der Filmbranche gebe es ein starkes Machtgefälle, viele Betroffene würden aus Angst, sich etwas zu verbauen, schweigen.

Die Schauspielerin erinnerte sich an Vorsprechen am Theater, bei denen sie direkt gespürt habe, dass etwas nicht stimme, und sie beim Herausgehen gemerkt habe: "Nee, das war jetzt echt überhaupt nicht cool." Geschwiegen hat die frühere GNTM-Kanditatin in solchen Momenten aber nicht: "Ich bin dann teilweise auch noch mal zurückgegangen."