Beide Beine gebrochen: Hella von Sinnen im Rollstuhl

Am Montag kam die 65-Jährige zu den TV- Studios in Köln . Mit dabei: Krücken und ein Rollstuhl , mit dem sie sich zur Aufzeichnung mehrerer neuer Folgen der SAT.1-Comedy-Show von "Genial daneben" schleppte.

Drei Ikonen der SAT.1-Comedy: Hella von Sinnen (65, M.) gemeinsam mit ihren Kollegen Hugo Egon Balder (72, l.) und Wigald Boning (57) im Rate-Studio von "Genial daneben". © Henning Kaiser/dpa

Mittlerweile soll sie Fortschritte bei der Reha machen und auch wieder gut an Krücken laufen können. Im November will sie im Gloria Theater in Köln wieder eine Rolle in einem Krimi-Stück übernehmen.

Und bis dahin ist Lachen im Rate-Team von "Genial daneben" sicher die beste Medizin.

Für Hella eine Herzensangelegenheit, da mit Kult-Moderator Hugo Egon Balder (72) und Wigald Boning (57) auch wieder zwei alte Weggefährten mit von der Partie sind. Ab dem 28. Oktober sollen die neuen Folgen immer montags ab 20.15 Uhr auf SAT.1 zu sehen sein.