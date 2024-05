Nackedei an der Côte d’Azur: Supermodel lässt alle Hüllen fallen!

Cannes (Frankreich) - Noch bis Samstag gastiert Hollywood für die 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes an der Côte d’Azur. Doch nicht nur die Schauspiel-Elite lässt sich auf dem roten Teppich ablichten - auch das ein oder andere Supermodel ist vor Ort. So auch Rosie Huntington-Whiteley (37), die mit einem besonderen Schnappschuss für Wirbel sorgt.

Rosie Huntington-Whiteley (37) auf dem roten Teppich in Cannes. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

Während die Filmstars in Südfrankreich auf die wichtigsten Auszeichnungen des Festivals hoffen, kämpfen die Supermodels auf dem roten Teppich um das hellste Blitzlichtgewitter und in den sozialen Medien um die meisten Likes.

So ließ es sich auch Rosie Huntington-Whiteley nicht nehmen, schon in verschiedenen Outfits für die Fotografen zu posieren. Doch am besten kam ein Look an, den die Langezeitverlobte von Hollywood-Star Jason Statham (56) abseits der Filmfestspiele preisgab.

Viel Haut und ein tiefer Ausschnitt schienen der Britin nicht genug zu sein, um aus der Masse herauszustechen. So postete sie am Mittwoch eine Fotoreihe, in der sie auch im Evakostüm zu erblicken war!

Was auf dem ersten der insgesamt sieben Fotos nur zu erahnen ist, wird auf dem dritten Bild ganz deutlich: Das Supermodel grüßte ihre knapp 20 Millionen Insta-Follower splitterfasernackt aus ihrem Bett an der französischen Riviera.