TV-Moderatorin rechnet nach RTL-Rausschmiss ab: "Erst gefeiert, dann gefeuert!"

Köln - Im Zuge umfangreicher Sparmaßnahmen zieht RTL auch seinen Morgenmagazinen den Stecker. Für Moderatorin Annett Möller wiegt das Aus schwer. Im Netz findet die 47-Jährige deutliche Worte!

Bis Mai moderiert Annett Möller (47) bei RTL noch die Morgenmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8". © Instagram/annett.moeller (Screenshot)

Zu Beginn des neuen Jahres hatte der Kölner Privatsender publik gemacht, neben rund 600 Stellen auch einigen etablierten TV-Sendungen den Saft abzudrehen. Neben "Gala" und "Prominent" erwischte es unter anderem auch "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8".

An ihre Stelle tritt ein gemeinsames Format mit dem Nachrichtensender ntv. Für Möller und ihre Kollegen, die die Sendungen seit 2022 präsentierten, bedeutet dieser Entschluss einen schmerzhaften Einschnitt in ihrer Karriere.

"Keine leichte Zeit gerade ...", gab die Blondine auf ihrem Instagram-Kanal gegenüber ihrer Community jetzt offen und ehrlich zu. Ihr sei jetzt schon "das Herz schwer", wenn sie an das bevorstehende Ende der beliebten Morgenformate denke.

Zu ihren nachdenklichen Zeilen veröffentlichte Möller noch einige Schnappschüsse, die sie am RTL-Set zeigen. Wenn nichts dazwischenkommt, werde sie nur noch vier Wochen mit ihrem Team drehen. Im Mai soll dann "für immer Schluss" sein.

Ihr Engagement soll der nahende Abschied nicht beeinflussen. Bis der letzte Vorhang fällt, wolle sie die Zeit mit ihrem Kollegen Simon Beeck (45) bestmöglich genießen und "noch einige schöne Sendungen" liefern, wie sie versichert.