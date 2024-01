Rückschlag vor Gericht: Cher wird Vormundschaft für Sohn verweigert

Sängerin Cher (77) will die Vormundschaft für ihren Sohn. Doch die Justiz stellt sich bislang quer. © Evan Agostini/Invision/dpa

Wie "Daily Mail" berichtet, hat eine Richterin des Los Angeles Superior Courts den Antrag am gestrigen Freitag bei einer Anhörung im Beisein von Mutter und Sohn abgelehnt.

Cher soll die Vormundschaft damit begründet haben, dass Allman wegen seiner Drogenabhängigkeit sowie psychischen und körperlichen Gesundheitsproblemen nicht in der Lage sei, sein Einkommen zu verwalten.

Insbesondere gehe es um 120.000 US-Dollar (umgerechnet rund 109.000 Euro) pro Jahr, die Allman aus einem Treuhandfonds - eingerichtet durch seinen verstorbenen Vater - erhalte.

"Ich fürchte, er wird die monatlichen Zahlungen in Höhe von 10.000 Dollar für Drogen ausgeben und so sein Leben in Gefahr bringen", sagte die Sängerin.