Demenzkranker Bruce Willis: Ehefrau teilt Foto und rührende Botschaft
Los Angeles (USA) - Seit seiner Demenzdiagnose ist es ruhig geworden um Actionheld Bruce Willis (71). Zu ihrem 17. Hochzeitstag machte seine Ehefrau Emma Heming-Willis (47) dem Schauspieler nun eine bewegende Liebeserklärung.
Mit einem verliebten Pärchenfoto aus unbeschwerteren Zeiten zelebrierte das Model den besonderen Tag auf Instagram. Darauf trägt der Hollywoodstar die Mutter seiner beiden jüngsten Töchter auf Händen den Strand entlang, während sich beide strahlend in die Augen blicken.
"Ich wurde geschaffen, um ihn zu lieben. 17 Jahre", schrieb Heming-Willis zu dem süßen Schnappschuss, gefolgt von einem Ring-Emoji und einem weißen Herz.
Unter dem rührenden Liebespost tummeln sich Hunderte Kommentare begeisterter Fans, die dem Paar zu seinem Jahrestag gratulieren und ihre Anerkennung für die besondere Liebe der beiden zum Ausdruck bringen.
"Er kann sich glücklich schätzen, dich zu haben", kommentierte eine Followerin, während eine andere ihr beipflichtete: "Du bist eine großartige Pflegerin und setzt dich hervorragend für Menschen mit Demenz und Angehörige von Demenzkranken ein."
Anfang 2023 hatte die Familie des "Stirb langsam"-Stars seine Diagnose "Frontotemporale Demenz" öffentlich gemacht und seitdem immer wieder bewiesen, dass sie dem 71-Jährigen auch in seiner schwersten Zeit nicht von der Seite weicht.
Bruce Willis wurde vor wenigen Tagen 71 Jahre alt
Unterstützung und Rückhalt erhält Bruce Willis nicht nur von seiner aktuellen Ehefrau Emma und seinen beiden jüngsten Kindern, sondern auch von seiner Ex-Frau Demi Moore (63), mit der der Schauspieler ebenfalls drei, bereits erwachsene, Töchter hat.
Erst vor wenigen Tagen hatte die große Patchwork-Familie Willis' 71. Geburtstag gefeiert. Mit einem niedlichen Schnappschuss, auf dem der unheilbar kranke Filmstar seine Enkelin im Arm hält, gratulierte seine erste Ehefrau zu seinem Ehrentag.
"Alles, was du brauchst, ist Liebe", schrieb Demi Moore zu der berührenden Aufnahme von Großvater und Enkelkind. Und davon scheint Bruce Willis jede Menge zu bekommen.
Titelfoto: picture alliance/dpa/ZUMA Wire | Nancy Kaszerman