Demenzkranker Bruce Willis: Ehefrau teilt Foto und rührende Botschaft

Los Angeles (USA) - Seit seiner Demenzdiagnose ist es ruhig geworden um Actionheld Bruce Willis (71). Zu ihrem 17. Hochzeitstag machte seine Ehefrau Emma Heming-Willis (47) dem Schauspieler nun eine bewegende Liebeserklärung.

Emma Heming-Willis (47) und Bruce Willis (71) sind seit 2009 verheiratet. © picture alliance/dpa/ZUMA Wire | Nancy Kaszerman

Mit einem verliebten Pärchenfoto aus unbeschwerteren Zeiten zelebrierte das Model den besonderen Tag auf Instagram. Darauf trägt der Hollywoodstar die Mutter seiner beiden jüngsten Töchter auf Händen den Strand entlang, während sich beide strahlend in die Augen blicken.

"Ich wurde geschaffen, um ihn zu lieben. 17 Jahre", schrieb Heming-Willis zu dem süßen Schnappschuss, gefolgt von einem Ring-Emoji und einem weißen Herz.

Unter dem rührenden Liebespost tummeln sich Hunderte Kommentare begeisterter Fans, die dem Paar zu seinem Jahrestag gratulieren und ihre Anerkennung für die besondere Liebe der beiden zum Ausdruck bringen.

"Er kann sich glücklich schätzen, dich zu haben", kommentierte eine Followerin, während eine andere ihr beipflichtete: "Du bist eine großartige Pflegerin und setzt dich hervorragend für Menschen mit Demenz und Angehörige von Demenzkranken ein."

Anfang 2023 hatte die Familie des "Stirb langsam"-Stars seine Diagnose "Frontotemporale Demenz" öffentlich gemacht und seitdem immer wieder bewiesen, dass sie dem 71-Jährigen auch in seiner schwersten Zeit nicht von der Seite weicht.