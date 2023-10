Salma Hayek nimmt Abschied von Matthew Perry: "Dein liebes Herz"

1997 standen sie zusammen vor der Kamera: Matthew Perry (†54) und Salma Hayek (57) in einer Szene des Films "Fools Rush In – Herz über Kopf". © PR/Sony Pictures Entertainment

"Ich werde deine Albernheit, deine Beharrlichkeit und dein liebes Herz immer in Ehren halten", schrieb die mexikanisch-US-amerikanische Schauspielerin auf Instagram.

Hayek und Perry spielten 1997 die Hauptrollen in der Komödie "Fools Rush In – Herz über Kopf", in der es um zwei Menschen geht, die in Las Vegas einen One-Night-Stand haben, der zur Schwangerschaft führt.

"Vor zwei Tagen bin ich mit der schockierenden Nachricht aufgewacht, dass Matthew Perry nicht mehr unter uns ist. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um diese tiefe Traurigkeit zu verarbeiten", schrieb Salma Hayek und teilte Fotos von sich und Perry aus früheren Zeiten.

"Es gibt ein besonderes Band, das entsteht, wenn man Träume mit jemandem teilt und gemeinsam darauf hinarbeitet", fuhr die 57-Jährige fort. "Ich war letztes Jahr sehr bewegt, als Matthew in seinen Instagram-Storys teilte, wie sehr er Fools Rush liebt und wie er dachte, dass dies wahrscheinlich sein bester Film war."

"Im Laufe der Jahre erinnerten wir uns mit einem tiefen Gefühl der Nostalgie und Dankbarkeit an diese bedeutungsvolle Zeit in unserem Leben", schrieb Hayek.