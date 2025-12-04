Schon wieder Liebes-Krise bei Rafi Rachek und Sam Dylan: Hier zeigt er üble Privat-Nachricht

Köln - Rafi Rachek (35) und Sam Dylan (40) führen seit mehreren Jahren eine doch eher turbulente Beziehung, waren bereits einige Male getrennt und sind dafür bekannt, dass zwischen den beiden auch mal ordentlich die Fetzen fliegen können. Auch derzeit scheint es zwischen dem Paar wieder einmal zu kriseln.

Im Trashkurs-Interview bestätigte Rafi Rachek (35) in dieser Woche eine erneute Liebeskrise zwischen ihm und Sam. © Bildmontage: Instagram/trashkurs

Das bestätigte Rafi kürzlich im Interview mit Martin von Trashkurs, der den "Promi-Büßen"-Kandidat auf der Weihnachtsfeier von Reality-Sternchen Kate Merlan (38) getroffen hatte.

Nur wenige Tage zuvor hatte Rafi in seiner Instagram-Story wieder mal Liebes-Turbulenzen mit seinem Sam angedeutet, gar davon gesprochen, dass es derzeit erneut zwischen dem On-off-Paar kriselt.

Niedergeschmettert wirkte Rafi im Interview zwar nicht, bestätigte aber die Beziehungsprobleme. "Es kriselt, da mach ich auch kein Geheimnis draus", offenbarte der 35-Jährige und schob ärgerlich hinterher: "Der Typ [Sam] hat fast zwei Stunden im Bad gebraucht für seinen Anzug. [...] Der bringt mich zum Ausrasten."

Auch der Ton zwischen den beiden ist mehr als angespannt, wie Rafi anhand einer kurzen Privat-Nachricht beweist, die er Martin prompt während des Interviews zeigt - und laut vorlesen lässt. "Wo bleibst du? Verfi**te Schei*e, ich raste gleich aus", lauten die doch eher unschönen Worte.

Steht die Beziehung der beiden also tatsächlich vor dem nächsten Aus?