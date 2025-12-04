Schon wieder Liebes-Krise bei Rafi Rachek und Sam Dylan: Hier zeigt er üble Privat-Nachricht
Köln - Rafi Rachek (35) und Sam Dylan (40) führen seit mehreren Jahren eine doch eher turbulente Beziehung, waren bereits einige Male getrennt und sind dafür bekannt, dass zwischen den beiden auch mal ordentlich die Fetzen fliegen können. Auch derzeit scheint es zwischen dem Paar wieder einmal zu kriseln.
Das bestätigte Rafi kürzlich im Interview mit Martin von Trashkurs, der den "Promi-Büßen"-Kandidat auf der Weihnachtsfeier von Reality-Sternchen Kate Merlan (38) getroffen hatte.
Nur wenige Tage zuvor hatte Rafi in seiner Instagram-Story wieder mal Liebes-Turbulenzen mit seinem Sam angedeutet, gar davon gesprochen, dass es derzeit erneut zwischen dem On-off-Paar kriselt.
Niedergeschmettert wirkte Rafi im Interview zwar nicht, bestätigte aber die Beziehungsprobleme. "Es kriselt, da mach ich auch kein Geheimnis draus", offenbarte der 35-Jährige und schob ärgerlich hinterher: "Der Typ [Sam] hat fast zwei Stunden im Bad gebraucht für seinen Anzug. [...] Der bringt mich zum Ausrasten."
Auch der Ton zwischen den beiden ist mehr als angespannt, wie Rafi anhand einer kurzen Privat-Nachricht beweist, die er Martin prompt während des Interviews zeigt - und laut vorlesen lässt. "Wo bleibst du? Verfi**te Schei*e, ich raste gleich aus", lauten die doch eher unschönen Worte.
Steht die Beziehung der beiden also tatsächlich vor dem nächsten Aus?
Rafi Rachek betont: Sam Dylan könne froh sein, dass er ihn habe
Für Rafi scheint die Sache jedenfalls klar zu sein: Sam könne sich glücklich schätzen, ihn an seiner Seite zu wissen, wie er betont!
"So einen Mann wie mich findet er an gar keiner Ecke", ist sich der Reality-TV-Teilnehmer sicher und verfasst im Anschluss eine regelrechte Lobeshymne auf sich selbst. "Ich bin breit gefächert, talentiert. Ich bin auf dem Boden geblieben, ich bin humorvoll, ich sehe super aus, ich bin gebildet [...]", huldigt Rafi sich selbst.
Und Sam? Der hat sich bislang nicht zur jüngsten Liebeskrise geäußert, momentan jedoch auch alle Hände voll mit seinem eigenen Laden zu tun, der bekanntlich Weihnachtsdekoration vertreibt und jede Menge Geschenkideen aus dem Disney-Kosmos bereithält.
Ob die beiden "Sommerhaus"-Gewinner von 2024 in diesem Jahr gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum sitzen werden, wird sich demnach erst in den kommenden Wochen zeigen ...
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/trashkurs, Henning Kaiser/dpa