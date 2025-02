"Sommerhaus"-Sieger Sam Dylan adelt neue Trash-TV-Show

Vanessa (28) ist im normalen Leben bei einer Sozialversicherung tätig. © RTL

Insbesondere eine Kandidatin ist ihm in dieser Hinsicht aufgefallen: Die Sozialversicherungsfachangestellte Vanessa (28), die mit ihrem Lebensgefährten Richard (29) in das Landhaus eingezogen ist!

Die 28-Jährige wisse nämlich ganz genau, was sie tut, betont der Dschungelcamper und liefert gleich das passende Beispiel: "Die redet schon jetzt von Sendezeit - was ja eigentlich so ein Reality-Ding ist. Ich bin mir sicher: Die sehen wir noch in anderen Formaten."

Einzig eine Sache stört den 33-Jährigen bei dem neuen Format: Die Sympathie bleibe ein bisschen auf der Strecke, erzählt Sam: "Ich suche noch das sympathische Paar. Das habe ich bislang noch nicht gefunden, ehrlich gesagt."

