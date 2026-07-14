Filmwelt in Trauer: "Jurassic Park"-Star Sam Neill plötzlich gestorben
Sydney (Australien) - Der aus "Jurassic Park" bekannte Schauspieler Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren gestorben.
Wie auf seinem Instagram-Kanal bekannt gegeben wurde, starb der Schauspieler am 13. Juli in Sydney (Australien) im Kreis seiner Familie.
"Der Verlust kam plötzlich und unerwartet, doch empfindet die Familie es als Trost, dass Sam bis zuletzt krebsfrei geblieben war", heißt es in der Mitteilung.
Um den "unermesslichen Verlust" zu verarbeiten, bittet die Familie nun um Privatsphäre. Weitere Einzelheiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.
Erst im April hatte der "Jurassic Park"-Star mitgeteilt, dass er nach fast fünf Jahren Kampf gegen Blutkrebs krebsfrei sei.
Sam Neill wurde durch "Jurassic Park" weltweit bekannt
Gegenüber The Guardian sagte er damals, er habe keine Angst vor dem Tod - der sei ihm egal. Trotzdem würde es ihn ärgern, jetzt schon zu sterben. Ein oder zwei Jahrzehnte wollte der Schauspieler noch leben.
"Wir haben all diese schönen Terrassen angelegt, wir haben diese Olivenbäume und Zypressen, und ich möchte erleben, wie alles heranwächst. Und ich habe meine lieben Enkelkinder. Ich möchte sie groß werden sehen", sagte Neill.
Der gebürtige Nordire wurde durch seine Schauspielkunst als Paläontologe Dr. Alan Grant in "Jurassic Park" weltweit bekannt. Auch spielte er in bekannten Serien wie "Peaky Blinders" und "The Tudors" mit.
Der Schauspieler hinterlässt vier Kinder - darunter eine adoptierte Stieftochter - sowie nach eigenen Angaben acht Enkelkinder.
Premierminister würdigen Sam Neill nach seinem Tod
Neuseelands Premierminister Christopher Luxon würdigte Sam Neill mit den Worten: "Sam Neill war einer der ganz Großen." Er ergänzte: "Sein Werk wird auch noch lange nach unserer Zeit geschätzt und geliebt werden. Unsere Gedanken sind heute Abend bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden."
Auch Australiens Premierminister Anthony Albanese äußerte sich auf der Plattform X zum Tod des Schauspielers. Er schrieb: "Sam Neill hat in so vielen beliebten australischen Geschichten mitgewirkt und sich einen besonderen Platz in den Herzen der Australier erobert. [...] Er wird schmerzlich vermisst und uns lange in Erinnerung bleiben. Möge er in Frieden ruhen."
Titelfoto: Geoff Robins / AFP