14.07.2026 09:05 Filmwelt in Trauer: "Jurassic Park"-Star Sam Neill plötzlich gestorben

Der aus "Jurassic Park" bekannte Schauspieler Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Von Lea Schober

Sydney (Australien) - Der aus "Jurassic Park" bekannte Schauspieler Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Sam Neill starb im Alter von 78 Jahren. (Archivbild) © Geoff Robins / AFP Wie auf seinem Instagram-Kanal bekannt gegeben wurde, starb der Schauspieler am 13. Juli in Sydney (Australien) im Kreis seiner Familie. "Der Verlust kam plötzlich und unerwartet, doch empfindet die Familie es als Trost, dass Sam bis zuletzt krebsfrei geblieben war", heißt es in der Mitteilung. Um den "unermesslichen Verlust" zu verarbeiten, bittet die Familie nun um Privatsphäre. Weitere Einzelheiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Promis & Stars Von der Politik im Stich gelassen: TV-Star Gaby Köster hat "Panik, wie es weitergeht" Erst im April hatte der "Jurassic Park"-Star mitgeteilt, dass er nach fast fünf Jahren Kampf gegen Blutkrebs krebsfrei sei.

Sam Neill wurde durch "Jurassic Park" weltweit bekannt

Sam Neill spielte in "Jurassic Park", "Jurassic Park III" und "Jurassic World Dominion" mit. (Archivbild) © TORU YAMANAKA / AFP Gegenüber The Guardian sagte er damals, er habe keine Angst vor dem Tod - der sei ihm egal. Trotzdem würde es ihn ärgern, jetzt schon zu sterben. Ein oder zwei Jahrzehnte wollte der Schauspieler noch leben. "Wir haben all diese schönen Terrassen angelegt, wir haben diese Olivenbäume und Zypressen, und ich möchte erleben, wie alles heranwächst. Und ich habe meine lieben Enkelkinder. Ich möchte sie groß werden sehen", sagte Neill. Der gebürtige Nordire wurde durch seine Schauspielkunst als Paläontologe Dr. Alan Grant in "Jurassic Park" weltweit bekannt. Auch spielte er in bekannten Serien wie "Peaky Blinders" und "The Tudors" mit. Promis & Stars Inka Bause hat nur wenige Freunde: "Ich bin da vorsichtig" Der Schauspieler hinterlässt vier Kinder - darunter eine adoptierte Stieftochter - sowie nach eigenen Angaben acht Enkelkinder.

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