Samantha Abdul knallhart: "Habe einfach keinen Bock auf ein weiteres Kind"

Hamburg - Ein Thema, das viele Frauen beschäftigt. Influencerin und ehemalige " Bachelor "-Kandidatin Samantha Abdul (35) teilt ehrliche Worte in ihrem Instagram-Beitrag - und verrät unter anderem, dass sie "einfach keinen Bock auf ein weiteres Kind" hat.

Die Frage, wann sie ein Kind haben möchte, ist damit also hinfällig. Stattdessen zeigt sich die Influencerin jedoch von einer ähnlichen Frage sichtlich genervt: "Wenn man schon Mutter ist, dann kommt man irgendwann mal in dieses Alter, wo es heißt: 'Denkst du nicht auch darüber nach, noch ein weiteres Kind zu haben?‘ Das wäre doch für Ilja auch total schön."

Im Januar 2018 bekam Samantha Abdul (35) mit Fitnesstrainer Oleg Justus (37) Sohn Ilja, der mittlerweile sieben Jahre alt ist. Das Paar hatte kurz vor der Geburt geheiratet, die Ehe hielt jedoch nur kurz. © Screenshot: Instagram/samanthanaelj

Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund: "Also in allererster Linie bin ich ja die Schwangere und nicht mein Kind. Und dann werde ich nicht schwanger und setze ein weiteres Kind in die Welt, damit mein Sohn einen Spielkameraden oder Spielkameradin hat", erklärt die 35-Jährige.

Auch der Alltag spricht für Samantha klar gegen Baby Nummer zwei. "Ich finde, das Kind, das man hat, verdient volle Aufmerksamkeit", so die Influencerin. Zwischen Arbeit, Haushalt und Muttersein bleibe da kaum Luft.

Doch dann legt die junge Mutter noch einen drauf – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: "Jetzt kommt die ekelhafteste, egozentrischste Aussage, die man wahrscheinlich von einer deutschen Mutter hören kann", kündigt Samantha am Ende ihres Videos an. "Ich habe einfach keinen Bock auf ein weiteres Kind", beichtet die Blondine.

Warum? Samantha freut sich auf eine neue Lebensphase: "Wisst ihr, wie sehr ich mich darauf freue, wenn mein Sohn in ein paar Jahren in einem Alter ist, dass ich mit ihm gemeinsam Sachen machen kann, die ich jetzt abfeiere und die er dann auch abfeiert", erklärt die 35-Jährige. Auch auf einen Urlaub ganz allein mit dem Partner freut sich die junge Mutter.