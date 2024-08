Samantha Abdul wird deutlich: "Von meinem Liebesleben wird man nie wieder was hören"

Samantha Abdul (34) ist wieder Single. Von ihrem Liebesleben wird sie künftig auf Instagram nichts mehr erzählen. © Fotomontage: Instagram/samanthaabdul

Mit Sohn Ilja (5) flog die Hamburgerin nach Montenegro in den Urlaub, ließ einfach mal die Seele baumeln. Am heutigen Mittwoch meldete sich die Blondine schließlich bei ihren rund 134.000 Followern auf Instagram zurück - und gab Einblick in ihr Seelenleben.

"Ich bin ja seit einigen Wochen getrennt und habe im Urlaub gemerkt, dass ich wirklich sehr gut damit abgeschlossen habe und jetzt einen kompletten Neustart mache. Ich habe für mich auch entschieden, dass ich hier in den sozialen Medien einfach nie wieder eine Beziehung einfließen lasse", verdeutlichte die 34-Jährige.

Ihr sei bewusst, dass es als Influencer normal sei, Einblick in sein Privatleben zu gewähren. Trotzdem habe sie den Entschluss getroffen. "Von meinem Liebesleben wird man hier nie wieder was hören", unterstrich die alleinerziehende Mutter in ihrer Story.

Auch zu einer anderen Sache äußerte sich die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin: Viele ihrer Follower könnten nicht verstehen, wie sie mit schlechten Erfahrungen oder Trennungen umgehe und wie scheinbar schnell sie diese verarbeite.

"Ich weiß einfach zu hundert Prozent, was ich möchte. Und wenn ich merke, ich fühle mich in einer Situation nicht abgeholt und es ist nicht so, wie ich mir mein Leben vorstelle, dann stehe ich über dieser Situation. Versteht ihr, was ich meine?", versuchte sie ihre vermeintliche Kaltherzigkeit zu erklären.