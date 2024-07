Mit Jugendliebe hat es doch nicht geklappt: Bachelor-Babe Sam wieder Single

Samantha Abdul (34) ist wieder Single. © Screenshot/Instagram/samanthaabdul

Dabei klang anfangs alles noch nach einer Liebe mit Zukunft ... "14 Jahre lang waren wir getrennt und ich suchte nach jemandem, der so ist wie du. 14 Jahre lang habe ich es nicht gefunden. Weil es niemanden gibt wie dich. Und niemals geben wird. Nach 14 Jahren wieder vereint, Baby", schrieb die tätowierende Influencerin damals auf Instagram.



Nun geht die 34-Jährige wieder als Single durch die Welt. Dies bestätigte sie am Dienstag auf Nachfrage eines Followers.

"Mein letzter Partner und ich haben uns dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehe", erklärte sie kurz und knapp, ohne weiter auf die Gründe für diesen überraschenden Entschluss einzugehen.

"Mir geht's gut, ich bin darauf fokussiert, wieder mit mir im Einklang zu sein und weiß jetzt, wer richtig für mich und meine Vorstellungen ist." Was sie damit wohl meint? Ihren Ex jedenfalls nicht.

Ihre Follower reagierten offenbar mit zahlreichen Mitleidsbekundungen auf die Nachricht. Unnötig, betonte die 34-Jährige in einer Instagram- Story. "Mir geht es sehr gut! Ich bin weder am Boden zerstört noch leide ich da drunter", so Samantha.

"Wenn es nicht passt, sollte man sich nicht durch etwas quälen." Beide seien glücklich und gingen nun ihrer Wege.