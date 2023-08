Dicke Luft bei "Love Island"-Paar Yasin und Samira: "Keinen Bock mehr"

Doch Yasins Follower interessierte nach seinem Lagebericht wohl vor allem eine Frage. Diese beantwortete Yasin schließlich ein paar Stunden später in einer weiteren Story: "Leute, ich habe nichts machen lassen. Ich habe ein bisschen zugelegt. Ist halt so", erklärte der 32-Jährige, der offenbar zahlreiche Nachrichten dazu bekommen hatte, weshalb er im Gesicht auf einmal anders aussehe.

Yasin und Samira machten schon vor der Geburt ihrer Tochter kein Geheimnis aus ihren Eheproblemen . Immer wieder berichteten sie ihren Fans ganz ehrlich davon, dass es in ihrer Beziehung nicht nur Höhen, sondern auch einige Tiefen gebe.

Doch zum Wochenanfang meldete sich Yasin mal wieder persönlich in einer Instagram -Story bei seiner Community und berichtete, dass die Stimmung bei ihnen als Paar aktuell nicht so besonders gut sei.

Und das, obwohl die beiden so kurz nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Medina-Inaya eigentlich im siebten Himmel schweben sollten.

Doch ihn störe aktuell etwas ganz anderes: Denn er habe auch Nachrichten bekommen, in denen sich die User darüber beschwerten, dass er aktuell unterwegs sei und seine Frau mit den zwei Kindern alleine zu Hause lasse. "Was soll das, hört doch auf damit!" Schließlich sei alles zwischen ihm und Samira geregelt. "Ohne Scheiß, ich habe keinen Bock mehr darauf. Das raubt mir so viel Energie!"

Und zumindest betonte er zum Schluss auch noch einmal, dass sich Fans keine Sorgen um seine Beziehung machen müssten.

Denn es klingt so, als hänge der Haussegen dann doch nur vorübergehend schief: "Ich bin froh, dass ich meine Familie glücklich in meinen Händen hab. Ich bin sehr dankbar für alles", betonte Yasin zum Schluss.