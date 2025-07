Schlimme Diagnose für Samiras Sohn: "Wir haben dem Arzt vertraut"

Alles in Kürze

Sichtlich erschöpft meldete sich Samira Cilingir (28) am Mittwochabend bei ihren Fans. © Instagram/samira.bne

"Die letzten Tage waren wirklich zu viel für uns" - mit diesen Worten meldete sich die 28-Jährige am späten Mittwochabend bei ihren Fans auf Instagram. Die Erschöpfung war ihr im Gesicht abzulesen.

Samira berichtete ihrer Community, dass sich Sohn Malik am vergangenen Samstag einen komplizierten Ellbogenbruch zugezogen habe. Als sei das noch nicht schlimm genug, habe die Familie zunächst in einem Krankenhaus die falsche Diagnose/Behandlung bekommen.

Der Vierjährige habe einen einfachen Gips angelegt bekommen, dann jedoch immer heftigere Schmerzen gekriegt. "Gestern wurde es so schlimm - seine Hand war richtig dick und geschwollen - dass Yasin mit ihm noch mal in ein anderes Krankenhaus ist", so Samira.

Dort sei relativ schnell klar gewesen, dass Malik operiert werden müsse. "Die waren da alle so geschockt, dass die in dem anderen Krankenhaus das nicht erkannt haben. Das hätte man von Anfang an erkennen müssen, weil er sonst sein Leben lang Probleme haben könnte", schimpfte die 28-Jährige.