Kandidat erfunden: Samira Cilingir gesteht ihre "Love Island"-Beichte

Hamburg/Memmingen - 2019 nahm Samira Cilingir (28) an der dritten Staffel von " Love Island " teil. Jetzt verrät die junge Mutter: Bei ihrer Bewerbung für die TV-Kuppelshow sei ihr damals ein unangenehmer Fehltritt passiert, an den sie sich bis heute erinnert.

Samira Cilingir (28) erinnert sich an ihre Bewerbung bei der Kuppelshow "Love Island". © Bildmontage: Screenshot Instagram/samira.bne

Nachdem sich die 28-Jährige bei der Show als Teilnehmerin beworben hatte, kam ein Anruf der Produktion. "Da hat man dann so Gespräche und da haben die gefragt, wen von den vorherigen Staffeln ich gut fand", erinnert sich Samira in ihrer Instagram-Story.

Problem nur, dass die Influencerin die vorherigen Staffeln nie gesehen hat. "Ich kannte die alle gar nicht." Doch statt dem Produktionsteam die ehrliche Antwort mitzuteilen, schoss es aus Samira heraus: "Dann habe ich einfach gesagt: Daniel", beichtet sie weiter.

Blöd nur, dass es in der Sendung bis dahin gar keinen Teilnehmer mit dem Namen Daniel gab. "Meinst du den?", wurde Samira von dem TV-Team gefragt, die ihr einen beliebigen Kandidaten beschrieben haben. "Und ich so: 'Ja, genau'", erinnert sie sich weiter.

"Aber ich hatte keine Ahnung, wen ich damit gemeint habe. Ich habe einfach nur Daniel gesagt." Ob die gebluffte Antwort schließlich Auswirkungen auf die Kandidaten aus ihrer Staffel hatte, kommentiert Samira nicht.

Fans der Influencerin wissen: Tatsächlich hat die 28-Jährige damals ihre Ex-Partner in der Show kennengelernt. Samira und ihr späterer Ehemann Yasin Cilingir (34) verließen als Paar die Show. Gemeinsam bekamen sie zwei Kinder. Ende 2025 folgte jedoch die Trennung.