Kandidat erfunden: Samira Cilingir gesteht ihre "Love Island"-Beichte
Hamburg/Memmingen - 2019 nahm Samira Cilingir (28) an der dritten Staffel von "Love Island" teil. Jetzt verrät die junge Mutter: Bei ihrer Bewerbung für die TV-Kuppelshow sei ihr damals ein unangenehmer Fehltritt passiert, an den sie sich bis heute erinnert.
Nachdem sich die 28-Jährige bei der Show als Teilnehmerin beworben hatte, kam ein Anruf der Produktion. "Da hat man dann so Gespräche und da haben die gefragt, wen von den vorherigen Staffeln ich gut fand", erinnert sich Samira in ihrer Instagram-Story.
Problem nur, dass die Influencerin die vorherigen Staffeln nie gesehen hat. "Ich kannte die alle gar nicht." Doch statt dem Produktionsteam die ehrliche Antwort mitzuteilen, schoss es aus Samira heraus: "Dann habe ich einfach gesagt: Daniel", beichtet sie weiter.
Blöd nur, dass es in der Sendung bis dahin gar keinen Teilnehmer mit dem Namen Daniel gab. "Meinst du den?", wurde Samira von dem TV-Team gefragt, die ihr einen beliebigen Kandidaten beschrieben haben. "Und ich so: 'Ja, genau'", erinnert sie sich weiter.
"Aber ich hatte keine Ahnung, wen ich damit gemeint habe. Ich habe einfach nur Daniel gesagt." Ob die gebluffte Antwort schließlich Auswirkungen auf die Kandidaten aus ihrer Staffel hatte, kommentiert Samira nicht.
Fans der Influencerin wissen: Tatsächlich hat die 28-Jährige damals ihre Ex-Partner in der Show kennengelernt. Samira und ihr späterer Ehemann Yasin Cilingir (34) verließen als Paar die Show. Gemeinsam bekamen sie zwei Kinder. Ende 2025 folgte jedoch die Trennung.
Samira Cilingir erinnert sich bis heute an ihre Bewerbung bei "Love Island"
Doch nicht nur an das Gespräch mit der Produktion, auch an den Bewerbungsprozess an sich erinnere sich die junge Mutter bis heute noch gut. "Als ich mich damals bei Love Island beworben hatte, wusste ich gar nicht, was Love Island überhaupt ist", erklärt sie weiter.
"Aber eine Freundin war eines Tages bei mir und hat gesagt: 'Ich habe mich da beworben. Wie cool wäre es, wenn du auch da drin wärst.'" Nachdem ihre Freundin schließlich erst einmal erklärt hatte, worum es sich bei Love Island überhaupt handelt, sei Samira sofort überzeugt gewesen.
"Und ich dachte mir: Boa, geil. Dann haben wir ein paar Gläser Wein getrunken und ich habe meine Bewerbung da hingeschickt." Bis heute weiß Samira allerdings nicht mehr, was genau sie in dieses Bewerbungsschreiben reingeschrieben hat. Die Liebe scheint sie vorerst jedoch trotzdem in der Show gefunden zu haben.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/samira.bne