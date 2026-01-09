Schock für Samira: Yasin ist in der Türkei noch mit einer anderen Frau verheiratet!

Hamburg/Memmingen - Samira Cilingir (28) ist fassungslos: Ihr Ex-Partner Yasin (34) führt in der Türkei offiziell noch eine Ehe mit einer anderen Frau! Und das, obwohl das einstige " Love Island "-Traumpaar auf dem Papier in Deutschland selbst noch verheiratet ist.

Yasin (34) erklärte seiner Ex-Partnerin Samira Cilingir (28), dass er in der Türkei noch mit einer anderen Frau verheiratet ist. © Bildmontage: Screenshots Instagram/samira.bne

Auf Instagram erklärte Samira vor wenigen Tagen: "Er ist in der Türkei verheiratet, die ganze Zeit mit einer anderen Frau. Ihr wisst nicht, wie ich mich gestern gefühlt habe. Ich muss der Sache jetzt auf jeden Fall auf den Grund gehen."

Zwar sind die Influencerin und Yasin seit September 2025 offiziell kein Paar mehr. Dennoch haben die beiden regelmäßig Kontakt - vor allem wegen der zwei gemeinsamen Kinder. Als der 34-Jährige Sohn Malik (5) und Tochter Medina (2) vor ein paar Tagen bei Samira abholen wollte, ließ er die Bombe platzen und erzählte seiner Ex-Partnerin schließlich von der anderen Ehefrau.

"Wenn du diesen Satz hörst: 'Ich bin in der Türkei noch verheiratet mit einer anderen Frau' … Es kommt darauf an: Wie formuliert man etwas, wie sagt man etwas?", so Samira im Gespräch mit RTL.

Doch wer ist die zweite Frau in der Türkei? Bei der Dame handle es sich tatsächlich um die Jugendliebe des 34-Jährigen. Insgesamt zwölf Jahre lang waren die beiden ein Paar, vier davon sogar verheiratet. "Ich habe 2016 geheiratet, im türkischen Konsulat", beichtet der Familienvater. Doch die Hochzeit soll nicht ohne Grund stattgefunden haben.

"Meine Eltern haben mir damals gesagt, du solltest auch im türkischen Konsulat heiraten", berichtet er weiter. "Danach habe ich meine türkische Staatsbürgerschaft abgegeben."

Auf Samiras Frage, warum er nicht mit ihr im türkischen Konsulat heiratete, erklärt Yasin: "Weil ich inzwischen deutscher Staatsbürger bin. Für mich hätte das keinen Sinn gemacht."