Schock im Türkei-Urlaub: Samira Cilingir landet im Krankenhaus und bangt um Rückflug
Hamburg/Türkei - Seit Anfang November 2025 plagten Samira Cilingir (28) Schmerzen im Unterleib. Im Dezember diagnostizierte sie sich schließlich selbst mit ChatGPT. Doch jetzt folgt direkt der nächste gesundheitliche Rückschlag.
Aktuell befindet sich die zweifache Mutter im Türkei-Urlaub. Fit ist die 28-Jährige allerdings nicht.
"Leute, ich bin out of order. Ich bin krank geworden, und mir geht es richtig beschissen", berichtet Cilingir am Sonntag in ihrer Story auf Instagram mit heiserer Stimme.
"Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal eine Ibuprofen eingenommen. Und Antibiotikum. Ich habe nämlich eine Seitenstrangangina", erklärt sie unter Schmerzen weiter.
Dabei handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung der Lymphbahnen an den seitlichen Rachenwänden. "Bei mir wurden die Mandeln rausgenommen und seitdem habe ich das."
Samira Cilingir: Rückflug aus der Türkei steht wegen Krankheit auf der Kippe
Vor allem der Halsbereich an den Seiten ist deutlich sichtbar geschwollen. "Und die Ohren tun weh", erklärt sie weiter. Doch es gibt noch ein weiteres Problem: "Ich fliege morgen wieder zurück. Wie soll ich das schaffen?", so Cilingir verzweifelt.
Nur knapp eine Stunde später meldet sich die 28-Jährige erneut. Ein Foto zeigt die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin auf einem Bett im Krankenhaus liegend, während ihr eine Infusion verabreicht wird.
"Bin ins Krankenhaus, weil es mir schlechter ging", schreibt sie dazu. "Ich bekomme jetzt Antibiotikum." Außerdem solle sich noch entscheiden, ob die 28-Jährige am Montag wieder nach Hause fliegen könne.
Ob die Ärzte ihr grünes Licht geben, blieb bislang noch offen.
