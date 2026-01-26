Schock im Türkei-Urlaub: Samira Cilingir landet im Krankenhaus und bangt um Rückflug

Hamburg/Türkei - Seit Anfang November 2025 plagten Samira Cilingir (28) Schmerzen im Unterleib. Im Dezember diagnostizierte sie sich schließlich selbst mit ChatGPT. Doch jetzt folgt direkt der nächste gesundheitliche Rückschlag.

Samira Cilingir (28) ist wegen einer Seitenstrangangina in der Türkei im Krankenhaus. © Bildmontage: Screenshots Instagram/samira.bne

Aktuell befindet sich die zweifache Mutter im Türkei-Urlaub. Fit ist die 28-Jährige allerdings nicht.

"Leute, ich bin out of order. Ich bin krank geworden, und mir geht es richtig beschissen", berichtet Cilingir am Sonntag in ihrer Story auf Instagram mit heiserer Stimme.

"Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal eine Ibuprofen eingenommen. Und Antibiotikum. Ich habe nämlich eine Seitenstrangangina", erklärt sie unter Schmerzen weiter.

Dabei handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung der Lymphbahnen an den seitlichen Rachenwänden. "Bei mir wurden die Mandeln rausgenommen und seitdem habe ich das."