Fahrerflucht! Yasin und Samira mit Kindern in Unfall verwickelt

Hamburg/Memmingen - Großer Schock für Yasin (34) und Samira Cilingir (27): Die Trash-TV-Stars waren mitsamt ihren beiden Kindern in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt.

Trash-TV-Star Yasin Cilingir (34) hatte mit seinen Kindern einen Fahrradunfall. Der Verursacher flüchtete. © Instagram/samira.bne

Die Familie war mit dem Fahrrad unterwegs, wie die beiden auf Instagram erklärten. Ihre Kinder Malik (4) und Medina (1) saßen in einem Anhänger, den der 34-Jährige mit seinem Bike hinter sich herzog. In einer Kurve kam es dann zu einer dramatischen Situation mit einem anderen Radfahrer.

"Jemand ist mir direkt vor die Nase gefahren. Wir haben uns quasi überschlagen", berichtete Yasin in seiner Story. Das Schlimmste: Der Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter! "So ein charakterloser Mensch. Ich habe keine Worte für solche Menschen", kommentierte der zweifache Vater wutentbrannt.

Auch Samira, die kurz zuvor ihre Brille verloren hatte und deshalb zum Zeitpunkt des Unfalls ein ganzes Stück entfernt war, schimpfte: "Also, dass man da einfach abhaut, obwohl man sieht, dass da Kinder dabei sind. Richtig dreckig, so was." Wäre sie unmittelbar beim Unfall dabei gewesen, wäre sie dem Feigling kurzerhand hinterhergefahren, betonte die 27-Jährige.