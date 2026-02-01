Einbrecher verwüsten Wohnung von Rap-Star Samra: "Bringt mir die Leute, die das waren"
Berlin - Das lässt er sich nicht gefallen! Bei Rapper Samra (31) wurde am Freitag eingebrochen. Das machte der 31-Jährige in einem emotionalen Instagram-Video selber publik.
Darauf zu sehen: Eine völlig verwüstete Wohnung. Überall liegen Klamotten auf dem Boden, durchwühle Schränke, offene Schubladen und Schuhkartons - die Wohnung gleicht einem Trümmerhaufen.
Der Künstler lebt in Lichterfelde, dort wo er selber aufgewachsen ist. Doch sein Promistatus schützt offenbar nicht vor Einbrechern oder zieht sie gerade deshalb an.
"Heute wurde in unsere Privatsphäre eingedrungen", schreibt Samra bei Instagram. Offenbar schlugen Unbekannte nicht zum ersten Mal zu: "Nachdem kürzlich erst meine Felgen geklaut wurden, wurde heute bei uns zu Hause eingebrochen."
Eine Polizeisprecherin bestätigte der BZ einen Einbruch. Demnach stiegen die Diebe am Freitag ein. Auf TAG24-Nachfrage konnte der Lagedienst der Polizei am Sonntag keine Angaben machen.
Samra will 30.000 Euro für Hinweise zahlen
Der Rapper selber war da schon auskunftsfreudiger bzw. wütender. Er will sich das nicht gefallen und lockt mit einer dicken Belohnung. "Wer mir echte Beweise zu den Tätern liefern kann und weiß, wer dahintersteckt, ich lege 30.000 € auf den Tisch", heißt es in dem Post. "Bringt mir die Leute, die das waren", ergänzt er in dem Video.
Was genau geklaut wurde, verriet der gebürtige Berliner nicht. Darum geht es ihm aber auch gar nicht: "Nicht wegen den Sachen, sondern weil jemand dachte, er darf in mein Zuhause und in die Privatsphäre meiner Familie, meiner Frau und meinem Kind, eindringen."
Was ihn so wütend macht: Der Cataleya-Interpret ist im März 2024 erstmals Vater eines Sohnes geworden. Das aber störte die Diebe überhaupt nicht. "Und an die H****söhne, die dachten, die können die Sachen von meinem Sohn anfassen. Ich werde eure Mutter fi****", wird er im Video deutlich.
Etwas gefasster aber mit eindeutiger Message, hat er auch im Post abschließend noch ein paar Worte für die Unbekannten übrig: "Falls die Einbrecher das lesen sollten, ich fi*** euch und wenn nicht ich, dann euer Karma!"
Leidtragende sind allerdings zunächst die Fans. Eigentlich wollte er am Samstag in Regensburg auftreten, sagte das Konzert aber nach dem unschönen Vorfall ab.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/samra