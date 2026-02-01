Einbrecher verwüsten Wohnung von Rap-Star Samra: "Bringt mir die Leute, die das waren"

Das lässt er sich nicht gefallen! Weil bei ihm eingebrochen und die Wohnung verwüstet wurde, setzt Rapper Samra eine dicke Belohnung aus.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Das lässt er sich nicht gefallen! Bei Rapper Samra (31) wurde am Freitag eingebrochen. Das machte der 31-Jährige in einem emotionalen Instagram-Video selber publik.

Rapper Samra (31) will für Hinweise tief in die Tasche greifen. (Archivbild) © Screenshot/Instagram/samra Darauf zu sehen: Eine völlig verwüstete Wohnung. Überall liegen Klamotten auf dem Boden, durchwühle Schränke, offene Schubladen und Schuhkartons - die Wohnung gleicht einem Trümmerhaufen. Der Künstler lebt in Lichterfelde, dort wo er selber aufgewachsen ist. Doch sein Promistatus schützt offenbar nicht vor Einbrechern oder zieht sie gerade deshalb an. "Heute wurde in unsere Privatsphäre eingedrungen", schreibt Samra bei Instagram. Offenbar schlugen Unbekannte nicht zum ersten Mal zu: "Nachdem kürzlich erst meine Felgen geklaut wurden, wurde heute bei uns zu Hause eingebrochen."

Eine Polizeisprecherin bestätigte der BZ einen Einbruch. Demnach stiegen die Diebe am Freitag ein. Auf TAG24-Nachfrage konnte der Lagedienst der Polizei am Sonntag keine Angaben machen.

Samra will 30.000 Euro für Hinweise zahlen