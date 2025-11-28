Samra lässt sich Tattoo-Sünde weglasern: "Ich war betrunken, durcheinander, wenig klar"

Berlin - Samra (30) hat sich das markante Tattoo auf seinem Nacken entfernen lassen. Auf Instagram sprach der Rapper offen über die Gründe für diesen Schritt.

Rapper Samra (30) will mit seiner Vergangenheit abschließen. © Screenshot/Instagram/samra

"Ich habe mir heute mein Tattoo entfernen lassen und ich möchte ein paar Worte dazu teilen", begann Samra sein ehrliches Statement. Der 30-Jährige erklärte, er wolle niemandem etwas beweisen, sondern endlich mit einem belastenden Kapitel seines Lebens abschließen.

Der dazugehörige Clip zeigt den Musiker im Tattoo-Studio bei der schmerzhaften Prozedur.

Das Motiv, ein Auge in einer Pyramide, sorgte jahrelang für Gesprächsstoff und für Irritationen bei Fans. Das auch als "Auge der Vorsehung" bekannte Symbol findet sich bereits in der ägyptischen und indischen Mythologie, auch im Judentum und im Christentum wird es genutzt.

Bekannt ist es heute aber vor allem unter Verschwörungstheoretikern als Symbol von Geheimgesellschaften wie den Illuminaten oder den Freimaurern.

Samra, der vor rund drei Jahren seine frühere starke Kokainabhängigkeit öffentlich machte, sagte, das Tattoo sei 2021 in einer schwierigen Phase entstanden:

"Als ich mir das Tattoo vor ein paar Jahren stechen ließ, war ich nicht bei mir. Ich war betrunken, durcheinander, in einer heruntergekommenen Wohnung, mitten in einer Phase, in der ich vieles betäubt habe und wenig klar gesehen habe."