Sandra Bullocks große Liebe ist tot: Er kapselte sich immer mehr von Freunden ab

Los Angeles - Der Schock sitzt immer noch tief: Am Montag wurde bekannt, dass Sandra Bullocks (59) langjähriger Partner Bryan Randall am 5. August im Alter von nur 57 Jahren verstorben war . Der Fotograf litt an der schweren Erkrankung ALS, die er lange Zeit im Stillen austrug. Nun meldeten sich Freunde von Randall mit traurigen Details zu Wort.

Laut eigenen Angaben habe St. John, die eine enge Bekannte von Randall war, über ein Jahr lang nichts mehr von ihrem Freund gehört. Als sie ihm eine Nachricht schrieb, blieb diese unbeantwortet. "Ich dachte mir: 'Okay, das ist seltsam'", so die 56-Jährige, deren Tochter Paris St. John (31) drei Jahre lang mit Randall liiert war.

Drei Jahre lang kämpfte Bryan Randall gegen Amyotrophe Lateralsklerose, eine unheilbare degenerative Erkrankung des Nervensystems. In dieser Zeit kapselte sich der sonst so soziale und kontaktfreudige Fotograf immer mehr von seinen Freunden ab, wie Profiboxerin Mia St. John (56) bestätigte.

So kam es, dass sich Randall nicht mehr an Geburtstagen seiner Freunde meldete und auch nicht an den Todestag von St. Johns Sohn dachte. Von da an ahnte die 56-Jährige, dass etwas nicht stimmen musste. Umso geschockter reagierte Randalls Freundin, als sie von der Todesnachricht erfuhr: "Jetzt ergibt alles einen Sinn."

Weil der 57-Jährige schon frühzeitig entschied, seine Erkrankung geheim zu halten, bekamen Freunde und Bekannte vom Leidensweg des Fotografen nichts mit. "Alle sind schockiert, es tut mir nur so unfassbar leid. Ich stehe immer noch unter Schock, weil ich einfach nicht wusste, dass er krank ist", so St. John.

Sandra Bullock und Bryan Randall lernten sich 2015 auf der Party von Bullocks Sohn kennen. Es dauerte nicht lange und sie machten ihre Beziehung noch im gleichen Jahr öffentlich. Ende 2022 kursierten Trennungsgerüchte um das Paar. So soll der Fotograf sogar aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein.

Ein Vertreter der Schauspielerin dementierte jedoch die Gerüchte.