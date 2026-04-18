Kurz vor TV-Aus? Sandra Maischberger enthüllt entscheidenden Karriere-Knick

Hamburg - Jubiläum bei " Käpt'ns Dinner "! Zur 100. Folge begrüßt Moderator Michel Abdollahi (44) in seiner Sendung eine echte Talkshow-Legende: Sandra Maischberger . Seit mehreren Jahrzehnten ist die 59-Jährige als Journalistin und Moderatorin in den Medien tätig. Doch es gab eine Zeit, in der sie ihre TV-Karriere schon vor dem Aus gesehen hat.

Sandra Maischberger (59) war in der 100. Folge "Käpt'ns Dinner" zu Gast. © NDR/Marc Huth

Auslöser war eine Weltreise, die Maischberger 1995 mit ihrem Mann unternommen hat. Seit 1994 ist sie mit dem Kameramann Jan Kerhart (66) verheiratet. "Als ich zurückkam, habe ich nicht mehr richtig gut Fuß gefasst. Dann war es so, dass es drei Jahre gab, in denen ich sehr viel gearbeitet habe, aber keinen Job mehr im Fernsehen hatte", erinnert sich die Journalistin im Gespräch mit Abdollahi.

"Da dachte ich, vielleicht ist es das jetzt gewesen." Die Vorstellung, nicht mehr vor der Kamera zu stehen, empfand sie als wenig attraktiv: "Ich war gerne im Fernsehen. Ich habe lieber Talkshows moderiert als welche angesehen, ich geb's zu."

Doch wer die Moderatorin bereits länger verfolgt, weiß: Trotz Karriere-Knick schaffte sie es zurück ins Fernsehen. So moderiert Maischberger seit 2003 unter anderem ihre gleichnamige Talkshow in der ARD.

Wie lange die 59-Jährige noch zum festen Bestandteil des ARD-Abendprogramms gehört? Die Mutter eines Sohnes erklärt, dass ihre Verträge beim Sender überschaubar bemessen sind: "Meine Verträge gehen immer zwei bis drei Jahre, nie länger." Der Grund: Das sei schlicht "das, was man so angeboten bekommt".