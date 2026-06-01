Luxus-Geschenk zur Hochzeit von Ralf und Ètienne Schumacher: Diese Mega-Summe haben "Die Geissens" dafür bezahlt
Saint-Tropez (Frankreich) - Spätestens seit dem Wochenende sind Ralf (50) und Ehemann Ètienne Schumacher (36) im siebten Himmel angekommen. Mittlerweile ist auch bekannt, was Carmen (61) und Robert Geiss (62) für ihr Luxus-Geschenk gezahlt haben.
Neben unzähligen anderen Promis hatten sich auch "Die Geissens" unters Partyvolk gemischt, um mit den frischgebackenen Schumachers das Fest der Liebe zu zelebrieren.
Bereits kurz nach der Vermählung war klar, dass Carmen und Robert den beiden ein Luxus-Gemälde geschenkt und damit für große Augen gesorgt hatten.
"Es war so schwer, dass ich drei Autos ausprobieren musste, um es hierhin zu bringen", scherzte Robert, während sich Ralf und Ètienne ans Auspacken gemacht hatten.
Aber nicht nur die Größe hatte es in sich - auch der Preis! "Ein Bild in der Größe geht ab 8900 Euro los", erklärt Sharyar Azhdari - Künstler des Luxus-Geschenks - gegenüber RTL.
Allerdings soll die Luxus-Familie noch deutlich mehr auf den Tisch gelegt haben, um Ralf und Ètienne zu beschenken. "Hier in dem Fall gerahmt und personalisiert liegen wir bei 14.900 Euro."
Carmen Geiss fasziniert von eigenem Hochzeitsgeschenk
Neben Robert und Carmen nutzte auch Azhdari selbst die Gelegenheit, um TV-Experte Ralf und seinem langjährigen Manager zur Hochzeit zu gratulieren.
"Auch von mir alles Gute zur wundervollen Hochzeit, Glück, Gesundheit und alle Liebe der Welt.
Danke liebe Carmen und Robert, dass wir gemeinsam dieses Bild entworfen haben", schreibt der 49-Jährige in seinem neuesten Instagram-Beitrag.
Für Carmen steht derweil fest: Das Geschenk ist der reinste Hammer. "Uns war es wichtig, etwas Persönliches und Einzigartiges zu schenken. Und mal ehrlich: Was gibt es Schöneres als ein individuell gestaltetes Kunstwerk, das für immer an diesen besonderen Tag erinnert?"
Ebenso Ralf und Ètienne freuen sich - wie aus einem kurzen Clip hervorgeht - über das ungewöhnliche Geschenk. "Cooles Geschenk, Dankeschön", lautet die Danksagung von Ralf am Ende des Videos.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Carmen Geiss