Bussi Baby: Küsst Sara Kulka hier ihren neuen Freund vor der Kamera?

Sara Kulka (34) - und der große Unbekannte im blauen Pullover. © Montage: Instagram/sarakulka_

Zeigt die einstige GNTM-Teilnehmerin in ihrer aktuellen Instagram-Story etwa ihren neuen Freund?

Diese Frage dürften sich angesichts eines von der Influencerin veröffentlichten Fotos wohl einige ihrer Follower stellen.

Denn auf dem Bild zeigt sich die 34-Jährige, wie sie einem nur von hinten zu sehenden Mann mit blauem Pullover einen dicken Schmatzer auf die Wange drückt.

Dazu lässt das Model den Song "Let Me Love You" von Mario ertönen - ein Liebeslied.

Die Mutter von zwei Töchtern lebt getrennt vom Vater ihrer Kinder, bezeichnet sich als alleinerziehend. Erst kürzlich war die Zweifach-Mama mit ihren beiden Töchtern Matilda (11) und Annabell (8) aus einem Haus im nordsächsischen Taucha in eine Wohnung nach Leipzig gezogen - die genauen Umstände sind unklar.