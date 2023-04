Emotionale Beichte von Sara Kulka über ihre Alkoholsucht: "Wäre jetzt schon angetrunken"

Dabei offenbarte sie gegenüber Karen Heinrichs: "Normalerweise wäre ich jetzt auch schon angetrunken gewesen in so einer Live-Sendung, weil ich dachte, ich brauch das, um mit Dir reden zu können."

Bereits in ihrer Ankündigung im November 2022 hatte Sara enthüllt, dass sie Alkohol immer gebraucht habe, um überhaupt an Partys oder anderen Veranstaltungen teilzunehmen. "Ich dachte, ich brauche den Alkohol, um mutig zu sein, um lustig zu sein, damit mich die Leute mögen", ging sie nun weiter ins Detail.

Die Influencerin hatte im November bekannt gegeben, keinen Alkohol mehr trinken zu wollen (links). Ihren Auftritt nutzte Sache nun, um auch anderen Mut zu machen, ihren Weg aus der Sucht zu finden. © Montage: Screenshots/instagram.com/sarakulka_/

"Du hast ja auch zwei kleine Mädchen. Haben die Dich so erleben müssen?", wollte Heinrichs von der ehemaligen GNTM-Kandidatin erfahren.

"Ja", gestand Sara daraufhin und hatte dabei sichtlich mit den Tränen zu kämpfen. "Nicht oft, also ich hab immer versucht, dass jemand da ist. Aber ja, das ist das schlimmste eigentlich für mich."

Inzwischen habe die 32-Jährige mit der Droge abgeschlossen, will nun für das Thema sensibilisieren. "Ich möchte Menschen sagen, dass Alkohol eine verdammt gefährliche Droge ist." Und dabei leider eine gesellschaftlich anerkannte. "Aber was es mit einem Menschen macht, das wird nicht gesagt. Die meisten Straftaten entstehen durch Alkohol."

Nach ihrem Auftritt meldete sich Sara noch einmal bei Instagram zu Wort.

"Hätte nicht gedacht, dass ich live in einem TV-Format weinen werde, das war definitiv nicht so geplant", schrieb sie in ihrer Story. "Bin dennoch dankbar, dass ich meine Erfahrungen und meine Meinung teilen durfte und hoffe so sehr, damit jemandem zu helfen. An alle Betroffenen, gebt niemals auf, es gibt immer einen Ausweg."