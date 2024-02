Er will der Vater ihrer Kinder sein: Sara Kulka droht unbekanntem "Verehrer"

Sara Kulka (33) muss sich mit teilweise fragwürdigen Anfragen ihrer Follower auseinandersetzen. © Instagram/sarakulka_

In ihrer Story teilte die Mutter zweier Töchter zwei "gruselige und grenzüberschreitende" Nachrichten, die einmal an sie selbst und dann an ihre Freundin geschickt wurden - und beide haben es in sich!

Da heißt es: "Weil ich mir schon lange Kinder wünsche, wollte ich dich fragen, ob ich vielleicht bitte, bitte der Papa von deinen Kindern sein darf? Das wäre wirklich mein allergrößter Wunsch!"

Und als wäre das nicht schlimm genug, kam das noch hinterher: "Ich find deine Brüste wunderschön, echt! Mir gefallen die wirklich sehr."

Sara wusste sich aber zu helfen und lehnte das Angebot mit subtilen Warnungen ab: Ihre Kinder haben bereits einen "wundervollen" Papa, der mit 1,90 m recht hochgewachsen sei und nicht gerade konfliktscheu sei.

Auch ihr Bruder Sebastian könnte in Notsituationen jederzeit zur Stelle sein - ebenso wie ihre Nachbarschaft, die aus Polizisten, Jägern und Feuerwehrleuten bestehe. Ganz zu schweigen von den installierten Kameras und Alarmanlagen, wie sie hinzufügt.