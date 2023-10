Klare Worte von Sara Kulka: Wenn Kinder für Klicks im Netz missbraucht werden

Taucha - "Viele sind sich gar nicht bewusst, dass sie die Privatsphäre der Kinder überschreiten." Diese klaren Worte findet Sara Kulka in ihrem neusten Instagram-Reel. Sie möchte darüber aufklären, wie missbräuchlich es ist, Kinder auf Social Media zu präsentieren.

Sara Kulka mit ihren Kindern Matilda (9) und Annabell (6) © Instagram/sarakulka_

"Stell dir vor", so beginnt Sara Kulka (33) ihr Instagram-Video. Dann ist eine Reihe von Clips zu sehen, in denen sie in intimen Situationen wie auf der Toilette oder beim Popeln gefilmt wird.

Sie möchte, dass sich viel mehr Menschen selber mal in diese Situation hineindenken und überlegen, ob es ihnen gefallen würde, wenn diese privaten Dinge über sie im Netz landen.

"Egal wie intim die Dinge sind, es wird alles geteilt", erzählt die Mutter von zwei Töchtern weiter. Dabei macht sie klar, dass dieses Verhalten den Kindern gegenüber weder fair noch verantwortlich ist.

Sie weist aber auch darauf hin, dass sie in der Vergangenheit selber Fehler gemacht hat, die sie nun nicht mehr wiederholen möchte.

Ihre Einsicht, so sagt sie, kam, nachdem sie sich das Video eines Telefonanbieters angeschaut hat, für welches sie in ihrem Instagram-Beitrag auch wirbt.