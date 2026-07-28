"Krank, widerlich, ohne Daseinsberechtigung": Sara Kulka nach Anschlag in Berlin mit klarer Kante

Leipzig - Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag im Umfeld des Christopher Street Days (CSD) in Berlin hatte Reality-Star und Model Sara Kulka (36) sich mit den Opfern und der queeren Community solidarisiert. In ihrer eigenen Followerschaft sorgte das aber wohl für Unverständnis und Diskussionen.

Sara Kulka (36) kann einige Vorurteile überhaupt nicht verstehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_

Laut einer aktuellen Instagram-Story hätten Kulka viele Nachrichten erreicht, mit denen sie laut eigener Aussage nicht gerechnet hätte. Was genau ihr geschrieben wurde, teilte sie am Montag nicht, aber sie rechnete mit zahlreichen Vorurteilen ab.

Sie und die queeren Menschen in ihrem Umfeld würden auch nichts davon halten, wenn auf dem CSD sexuelle Handlungen ausgelebt oder Fetische öffentlich gefeiert werden. "Dazu ist der CSD nicht gemacht", betonte sie.

Scheinbar hatten sie aber auch Nachrichten erreicht, die Homosexualität in Zusammenhang mit Pädophilie setzten.

Der Ex-Dschungelcamperin platzte der Kragen: "Statt auf die queeren Menschen zu schauen, schaut mal lieber auf den netten Nachbarn oder den liebevollen Familienvater, weil da passieren ja die meisten Missbrauchsfälle. Das sind ja Statistiken", sagte sie.

Und natürlich würde es auch Fälle geben, in denen Männer sich nur als Frauen ausgeben würden, um beispielsweise Frauen auf Toiletten heimlich zu filmen. "Aber das sind auch keine Männer, die tatsächlich homosexuell sind, sondern einfach nur kranke, widerliche ...., die für mich keinerlei Daseinsberechtigung haben", so Kulka.