Sara Kulka ist wieder verliebt, doch wer ist ihr neuer Freund?
Leipzig - Die Hinweise verdichteten sich in den vergangenen Wochen schon und vor wenigen Tagen machte es Sara Kulka (35) öffentlich: Der Reality-Star ist wieder verliebt. Wer ihr Neuer ist, sagte sie bisher nicht, machte aber eine vielsagende Andeutung.
In einer Instagram-Fragerunde mit dem Titel "Sara- zeig mal ..." wollten einige ihrer Follower alltägliche Dinge sehen, beispielsweise den Lieblingsplatz der zweifachen Mama in ihrer Wohnung.
Doch nach ihrem Geständnis von vergangener Woche, wieder einen Freund zu haben, wollte es ein Fan ganz genau wissen und forderte, dass die 35-Jährige mal ihren Freund zeigen solle.
Das tat Sara natürlich nicht, doch offenbar würde sie schon gern ein wenig mehr erzählen. In ihrer Story verriet sie daher mit einem verschmitzten Lächeln nämlich: "Den kennt ihr tatsächlich. Ja, den kennt ihr."
Erst Mitte letzter Woche hatte sie bei Instagram offiziell verkündet, wieder verliebt zu sein. Und schwärmte: "Weil er nicht nur meine Hand hält, sondern an mein Herz denkt."
Dazu postete sie nicht nur den Hashtag #9jahre, sondern auch ein Video, das sie während eines gemeinsamen Ausflugs zeigt - von ihm sieht man allerdings nur die Hand, die ihre ergreift.
Ist Sara Kulkas bester Freund auch der Neue an ihrer Seite?
Die Andeutungen lassen natürlich Raum für Spekulationen. Der Hashtag ließ die Fangemeinde spekulieren, dass es sich um Saras guten Freund Joshua handeln könnte.
Mit ihm hat sich das Model schon öfter auf Instagram gezeigt und auch verraten, dass sie schon sehr lange Freunde sind. Ist aus Freundschaft jetzt vielleicht Liebe geworden?
Zu wünschen wäre es Sara sicher, nachdem sie in den vergangenen Jahren nicht besonders viel Glück mit den Männern hatte. Nach dem Ende der Ehe mit dem Vater ihrer beiden Töchter war sie vergangenes Jahr auf einen Liebesbetrüger hereingefallen, der ihr eine völlig falsche Identität vorgegaukelt hatte.
Anfang 2026 wurde sie schließlich bei der Dschungelparty mit ihrem neuen Freund gesichtet und hatte TAG24 auf Anfrage auch bestätigt, wieder vergeben zu sein. Doch die Liebe zu Christian hielt nicht lang, Ende März machte sie die Trennung öffentlich.
Nun also alles auf Anfang - vielleicht bekommt Sara nun doch noch ihr verdientes Happy End.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/sarakulka_