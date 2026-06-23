Sara Kulka ist wieder verliebt, doch wer ist ihr neuer Freund?

Leipzig - Die Hinweise verdichteten sich in den vergangenen Wochen schon und vor wenigen Tagen machte es Sara Kulka (35) öffentlich: Der Reality-Star ist wieder verliebt . Wer ihr Neuer ist, sagte sie bisher nicht, machte aber eine vielsagende Andeutung.

Sara Kulka (35) hat einen neuen Freund, verrät aber noch nicht so richtig, wer er ist. © Screenshot/Instagram/sarakulka_

In einer Instagram-Fragerunde mit dem Titel "Sara- zeig mal ..." wollten einige ihrer Follower alltägliche Dinge sehen, beispielsweise den Lieblingsplatz der zweifachen Mama in ihrer Wohnung.

Doch nach ihrem Geständnis von vergangener Woche, wieder einen Freund zu haben, wollte es ein Fan ganz genau wissen und forderte, dass die 35-Jährige mal ihren Freund zeigen solle.

Das tat Sara natürlich nicht, doch offenbar würde sie schon gern ein wenig mehr erzählen. In ihrer Story verriet sie daher mit einem verschmitzten Lächeln nämlich: "Den kennt ihr tatsächlich. Ja, den kennt ihr."

Erst Mitte letzter Woche hatte sie bei Instagram offiziell verkündet, wieder verliebt zu sein. Und schwärmte: "Weil er nicht nur meine Hand hält, sondern an mein Herz denkt."

Dazu postete sie nicht nur den Hashtag #9jahre, sondern auch ein Video, das sie während eines gemeinsamen Ausflugs zeigt - von ihm sieht man allerdings nur die Hand, die ihre ergreift.