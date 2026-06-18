"Ich bin verliebt": Sara Kulka macht überraschend neue Liebe öffentlich

Leipzig - "Ja, ich bin verliebt", schrieb Sara Kulka (35) am Mittwoch auf Instagram und überraschte damit ihre Fans. Weniger als drei Monate nachdem sie das Liebes-Aus mit ihrem Ex Christian verkündet hatte , erklärte sie jetzt, dass es jemanden Neuen gibt - und der macht sie anscheinend sehr glücklich.

Sara Kulka (35) gab zu, dass sie sich schnell verliebt. Echte Liebe ist für sie aber noch etwas anderes. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_

"Es kamen natürlich Kommentare wie 'Schon wieder?' und 'Du verliebst Dich aber schnell'", sagte sie am Donnerstag in ihrer Instagram-Story.

Trotzdem ermahnte sie alle, dem ganzen Zeit zu geben und "abzuwarten".

"Ja, ich verliebe mich tatsächlich sehr, sehr schnell, bis ich aber jemanden liebe, dauert das extrem lange", erklärte der Reality-Star.

In ihrem neusten Instagram-Reel wirkt es aber so, als hätte es die 35-Jährige ganz schön erwischt.

"Ich bin verliebt, weil er nicht nur meine Hand hält, sondern an mein Herz denkt. Weil er mich einplant, mitdenkt und mich spüren lässt, dass ich wichtig bin", schrieb sie und fuhr fort: "Und weil sein Blick mich trifft, als wäre ich für einen Augenblick seine ganze Welt."