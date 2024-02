Nach Video über Vorurteile: Hat Sara Kulka ein Problem mit Polen?

Leipzig - Hat Sara Kulka (33) ein Problem mit ihrer Heimat Polen? Nachdem die Model-Mama ein Video über Vorurteile gegenüber polnischen Frauen veröffentlichte, musste sie sich in einer Fragerunde mit ihren Followern nun genau diesem Thema stellen.

Hat sich Sara Kulka (33) da selbst in die Bredouille gebracht? Nachdem sie ein Video über Vorurteile gegenüber Polinnen veröffentlichte, musste sie sich nun der Frage stellen, warum sie ihre Heimat immer so schlecht macht. © Montage: Screenshots/instagram.com/sarakulka_/

"Warum machst du Polen immer so schlecht?", wollte dabei ein Instagram-Nutzer wissen und fügte noch an, dass er das angebliche Verhalten der Ex-GNTM-Kandidatin sehr schade finde.

Sara hatte zuvor ein Video veröffentlicht, in dem sie mit Vorurteilen aufräumte, denen sich polnische Frauen immer wieder gegenübergestellt sehen. Die Polin, die den ganzen Tag Wodka trinkt und sogar damit kocht, nur gefälschte Marken-Kleidung trägt und weiß, wie man ein Auto aufbricht. Jedes Beispiel zugespitzt und mit viel Witz dargestellt.

Hat die 33-Jährige also ein Problem mit ihrer Heimat? Nein! Das Reel war als Satire gemeint und sollte sich eher über die Vorurteile lustig machen, die hierzulande gegenüber polnischen Frauen herrschen.

Zwar habe Sara keine leichte Zeit in Polen gehabt. "Aber die hätte mir in jedem anderen Land auch passieren können", so die Influencerin.