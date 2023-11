Sara Kulka erklärt: Ihren Namen haben wir bisher immer falsch ausgesprochen!

Leipzig - Sara Kulka (33) macht aktuell mal wieder Urlaub in Ägypten. Dabei freute sich die Model-Mama nun über ein ganz besonderes Detail: Im Gegensatz zu uns würden die Ägypter ihren Namen richtig aussprechen! Aber was meint sie denn damit?

Sahra? Nein, Sara! Während Sara Kulka (33) aktuell Urlaub in Ägypten macht, nahm sich die Model-Mama Zeit, ihre Fans darauf hinzuweisen, dass ihr Name gar nicht so ausgesprochen wird, wie die meisten es wahrscheinlich dachten. © Montage: Screenshots/instagram.com/sarakulka_/

"Was ich ja feiere, ist, dass die Ägypter meinen Namen so richtig feiern und sagen: 'Hey, du hast einen arabischen Namen", wandte sich die ehemalige GNTM-Kandidatin an ihre Instagram-Follower.

Sara sei bisher bekannt gewesen, dass ihr Name ursprünglich aus dem Hebräischen komme. Er soll sogar älter als das alte Testament sein. In Ägypten sei er sehr bekannt und beliebt. "Und das Beste ist: Sie sprechen meinen Namen richtig aus. Die Deutschen sprechen meinen Namen ja falsch aus."

Tatsächlich würde Sara im Polnischen nicht wie hierzulande Sahra mit "H" ausgesprochen. "In meinem Namen ist kein 'H' und da wird im Polnischen auch kein 'H' gesprochen."

Das "A" werde dabei kurz ausgesprochen und das "R" gerollt, was die Menschen in Ägypten sehr gut beherrschen würden. "Ich heiße nicht Sahra, ich heiße Sara", so die Influencerin.