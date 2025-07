07.07.2025 12:00 10.014 FKK-Alarm an öffentlichem Ort! Sara Kulka lässt die Hüllen fallen

Der Aufforderung "Pack' die Badehose ein" ist Sara Kulka (35) am Samstag zwar nachgekommen. An einem See zog das Model dann aber komplett blank.

Von Nico Zeißler

Titelfoto: Bildmontage: Joyn/Michael de Boer ; Instagram/sarakulka_