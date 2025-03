Sara Kulka nach Gewichtsabnahme: "Das ist für mich Bodyshaming"

Der Grund für den Gewichtsverlust sei Stress. Ein möglicher Hintergrund dafür könnte sein, dass die Zweifach-Mama und ihre beiden Töchter Matilda (11) und Annabell (8) aktuell noch einmal von vorn anfangen - so zieht die kleine Familie aus einem Haus im nordsächsischen Taucha in eine Wohnung nach Leipzig , Kulka selbst bezeichnet sich jetzt als Alleinerziehende.

"Ich weiß, dass ich abgenommen habe", so die 34-Jährige weiter. Sorgenvolle Nachfragen könne sie auch nachvollziehen, doch von einigen Followern müsse sie Sätze lesen, wie: "Du siehst so aus, wie eine Magersüchtige."

"Die Nachrichten, die ich teilweise bekomme, die sind wirklich übel", begann die Ex- GNTM -Kandidatin eine aktuelle Instagram-Story.

Ein Statement liege der Influencerin zu dem Thema am Herzen: "Deswegen ist es mir hier noch mal persönlich wichtig zu erwähnen, dass kein Mensch es verdient hat in eine Schublade gesteckt zu werden, aufgrund seines Körpers, generell aufgrund seines Aussehens, aufgrund des Kleidungsstils, egal was, das ist einfach ekelhaft."

Weiter positionierte Kulka sich deutlich: "Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte und niemand weiß, warum dieser Körper so entstanden ist."