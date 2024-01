Sara Kulka verrät Details übers Dschungelcamp: Dieses Urgestein soll "sowas von unnahbar" sein

Leipzig - Es ist mal wieder Dschungelcamp und während sich Twenty4Tim (23) und Co. mit den Strapazen des Reality-TVs herumplagen, hat sich nun Model-Mama Sara Kulka (33) zu der Show geäußert - und ist dabei mit so manchem Promi hart ins Gericht gegangen.

Sie war einst selbst im Dschungel: Sara Kulka (33) hat auf Instagram so einige Details über "Ich bin ein Star..." ausgeplaudert. Dabei äußerte sie ihre Meinung auch zu manchem Promi, der damals mit ihr an der Show teilgenommen hatte. © Montage: Screenshot/instagram.com/sarakulka_

Die ehemalige GNTM-Kandidatin war 2015 selbst ins australische Hinterland gereist, wurde schließlich jedoch aus der Sendung gewählt.

Da das Interesse an dem RTL-Format nach wie vor groß ist, hatte Sara ihre Instagram-Follower nun zu einer Plauderrunde eingeladen. Ganz nach dem Motto: "Was wolltest du schon immer wissen von jemandem, der im Dschungel war?" Und da gab es offenbar so einige Fragen!

So wollte ein Follower nach 16 Staffeln "Ich bin ein Star..." noch immer wissen, ob die Show tatsächlich im Dschungel stattfindet.

Sara gesteht, dass sie dies zunächst auch geglaubt habe, bevor sie selbst ins Camp zog. "Aber nein, es ist wirklich der echte Dschungel in Australien. Klar, Fluss und Wasserfall sind angelegt, paar Fake-Steine, in denen die Kameras sind, aber es ist mitten im Dschungel Australiens."

Das Produktionsteam schreibe zwar keine Rollen für die Kandidaten vor, suche diese aber danach aus, welche Charaktere sie in vorherigen Formaten verkörpert haben. Außerdem betonte Sara: "Der Schnitt macht so viel aus und auch die Sympathien der Moderatoren gegenüber den Kandidaten."